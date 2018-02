Ampliada en 10 años la cesión de uso de la Iglesia de Santiago para que llegue el 1,5% Cultural

Jueves, 1 febrero 2018

Sigüenza

Guadalajara | ELDIAdigital

El Ayuntamiento de Sigüenza ratificó ayer en el pleno ordinario correspondiente al mes de enero dos adendas a sendos convenios para la cesión de uso, siempre con fines culturales, del edificio de la Iglesia de Santiago, el primero del Cabildo Catedralicio, propietario del edificio, al Ayuntamiento, y el segundo, del Ayuntamiento a la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago (AAISS). En ambos casos la cesión inicial de 50 años (Desde 2012) se amplía en diez más (ahora hasta 2072).

La confirmación plenaria de la ampliación, que ya se había tramitado administrativamente de forma previa a la solicitud del 1,5% Cultural, es preceptiva para que finalmente lleguen los fondos del Ministerio de Fomento. A comienzos de año, el propio Ministerio anunciaba que, precisamente a través del programa de ayudas para financiar trabajos de conservación o enriquecimiento de bienes inmuebles del Patrimonio Histórico Español, el conocido como 1,5% Cultural, aportará 147.074,03 euros para la adecuación interior de la Iglesia de Santiago con el fin de convertirla en centro de Interpretación del Arte Románico de la provincia de Guadalajara (un 72% del presupuesto).

Fue la concejala de Cultura, Sonsoles Arcones, la que dio las pertinentes explicaciones en la sesión, y se congratuló, en su doble condición de munícipe y socia de la AAISS, “de la concesión de unos fondos necesarios, que pondrán en valor tanto la propia Iglesia como también el románico seguntino, el comarcal, y el provincial”. La ratificación de ambas adendas se aprobó por unanimidad.

En este caso por mayoría, con la abstención del Grupo Socialista y los votos a favor de los concejales del Partido Popular e Izquierda Unida, fue aprobada la Cuenta General correspondiente al ejercicio económico del año 2016 del Ayuntamiento de Sigüenza. Eva Plaza, responsable de esta área de gobierno, expuso que el expediente tiene con informe favorable tanto de la Intervención como de la Secretaría municipales. “La Cuenta General de 2016 cumple con la regla del techo de gasto, así como con el precepto de estabilidad presupuestaria”, subrayó.

El techo de gasto es uno de los instrumentos recogidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria (LOEPSF) para garantizar que las Administraciones Públicas no disparen sus compromisos no financieros en época de bonanzas y lo reduzcan en tiempos de estrecheces. Funciona como un freno para el gasto de las Administraciones Públicas y para protegerlas de los efectos cíclicos de la economía. Por su parte, el principio de estabilidad presupuestaria se define como la situación de equilibrio o superávit. Se entiende que se alcanza esta situación cuando las Administraciones Públicas no incurren en déficit estructural. Este principio se refuerza con el de sostenibilidad financiera, que consagra la estabilidad presupuestaria como conducta financiera permanente de todas las Administraciones Públicas. En este sentido, la concejala aportó un dato revelador. En 2016, los derechos de cobro reconocidos del Ayuntamiento ascendieron a 5,6 millones de euros, y, pese a que los ingresos reales no llegaron a esa cantidad, por impagos u otras circunstancias, las obligaciones de pago reconocidas por el Ayuntamiento se quedaron por debajo de los cobros reales, generando superávit. “Hemos gastado por debajo de nuestro nivel de cash, lo que da buena prueba, una vez más, más del buen rumbo económico del Ayuntamiento”, afirma José Manuel Latre, alcalde de Sigüenza. Eva Plaza dio las gracias al personal que trabaja en los departamentos de Tesorería, Intervención y Secretaría por la labor llevada a cabo, supliendo, con esfuerzo adicional, algunos periodos de baja laboral.

Por último, y de nuevo por unanimidad, el Ayuntamiento de Sigüenza aprobó los dos puntos finales del orden del día: la ratificación del convenio de colaboración con la Asociación Medieval Seguntina para la organización de las Jornadas Medievales, y la solicitud de renovación del sello de reconocimiento de Siguenza como Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF. UNICEF otorgó el sello para el periodo 2014-2018 a 56 municipios que se presentaban a la convocatoria por primera vez, entre los que se encontraba Sigüenza. Ahora, en el último año de este cuatrienio, la ciudad, desde el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, ya está trabajando en la renovación, que ayer recibía luz verde desde el Pleno.

A propuesta de Domingo Bartolomé, concejal de Izquierda Unida, José Manuel Latre leyó una declaración institucional para expresar el reconocimiento de la Corporación a las víctimas que sufrieron el horror de los campos de concentración nacionalsocialistas, y en particular, a los once seguntinos deportados y muertos en Auschwitz, Gusen, Buchenwald y Mauthausen, un homenaje que el pleno hizo extensivo a sus familiares, en los días en que se cumple el 73 aniversario de la liberación de estos campos durante la II Guerra Mundial.

En el turno de manifestaciones de Alcaldía, el regidor seguntino lamentó el fallecimiento de quien fuera muchos años el jardinero de La Alameda, Agustín Tamayo, felicitó a la Rondalla Seguntina por su defensa del folclore y las costumbres locales, reconocido en las pasadas navidades con el descubrimiento de una placa con su nombre, felicitó a la Cofradía de San Vicente por su brillante organización de los actos de la fiesta patronal, a la Asociación de Empresarios por la convocatoria del VI Segontia Folk, a la Asociación de Amigos de la Iglesia de Santiago de Sigüenza por su tesón a la hora de lograr el 1,5% Cultural y destacó el trabajo conjunto de la provincia, de la mano de la Diputación, en FITUR. Por último, Latre dio la enhorabuena tanto a los clubes deportivos como a los deportistas cuya trayectoria fue reconocida en la VI Gala del Deporte y a los hermanos Pérez, Enrique y Eduardo, por la obtención de su primera estrella Michelin, primera igualmente no solo en Siguenza, sino también en la provincia de Guadalajara.