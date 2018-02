Valentín critica a Page "por pasar de largo y volver a olvidarse del Hospital de Tomelloso"

Viernes, 2 febrero 2018

política

Ciudad Real | El Dia

En rueda de prensa, ha denunciado que, tras la visita al Hospital de Alcázar de San Juan, Emiliano García Page “ha pasado de largo por el Hospital de Tomelloso para no dar explicaciones de por qué faltan dos alergólogos, dos dermatólogos, un cardiólogo, tres pediatras, un ginecólogo, un oftalmólogo o un rehabilitador”. Valentín ha indicado que el Gobierno Regional no ha hecho nada para solucionar y cubrir las vacantes que hay de profesionales en nuestro hospital ni para abrir servicios que recoge el Plan Funcional de Tomelloso. Además, ha denunciado que “se ha cargado el servicio de radiología” y que, para hacer las pruebas diagnósticas, hay que enviar a los ciudadanos a clínicas privadas o, en otro tipo de diagnósticos, a otros hospitales donde sí tienen radiólogo.

En cuanto a las listas de espera, Valentín ha asegurado que “están por las nubes” y que el tiempo de espera está aumentado tanto para realizarse una intervención quirúrgica, para pasar por una consulta o para hacerse una prueba diagnóstica. Según ha señalado, eran 4.517 las personas en lista de espera en Tomelloso el mes pasado sin contar la cirugía menor, ya que no se contabilizan.

También ha lamentado la diputada regional que Page no se haya pasado por el solar del centro de salud que anunció hace dos años “para no tener que dar explicaciones a los ciudadanos de Tomelloso”. “Imagino que querrá que se pase el año para colocar el cartel porque, con lo que hay en los presupuestos, no da para más”, ha aseverado.

Por otro lado, Valentín se ha referido a que Castilla-La Mancha va a recibir del Gobierno de España 542 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica, “sabemos que en 2018 en Castilla-La Mancha hay 1.000 millones de euros más que cuando gobernaba el PP pero nos preguntamos dónde se están gastando el dinero. Mucho nos tememos que se lo estén gastando en los sueldos de los de Podemos en vez de invertirlos en la sanidad de los ciudadanos”.

Por último, Cortes Valentín se ha referido a los datos de paro que en Castilla-La Mancha, al término del mes de enero, se situó en 186.718, lo que supone un total de 8.149 desempleados más respecto al mes anterior. La diputada regional ha señalado que, en enero del 2018, el paro ha crecido en un 107%, más del doble que en enero del año pasado. En cuanto a datos nacionales, ha apuntado que el paro ha subido en España una media de un 1,9% en un mes tradicionalmente malo para el empleo, pero, en Castilla-La Mancha, ha subido un 4’56 %, muy por encima de la media nacional. “Esto es lamentable y demuestra que el señor García-Page debe de cambiar de manera urgente su política errónea de empleo porque los castellano-manchegos se están viendo perjudicados”, ha concluido.