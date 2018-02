El PP quiere un Pleno sobre el "reparto injusto" de fondos

Viernes, 2 febrero 2018

Diputación

Toledo | ELDIAdigital

Bravo ha explicado en declaraciones a los medios que su partido quiere elaborar un reglamento que sea el que diga como se reparten los fondos de la Institución provincial y así "dejar plasmadas" estas bases para "el futuro".

Ha criticado "el reparto injusto de convenios y de la mayor parte del dinero de la Diputación", ya que el PP está gobernando en el "45 por ciento de los municipios de Toledo", encontrando en esta legislatura "un 7 por ciento de firmas de convenios con pueblos del PP", frente al "86 por ciento con pueblos del PSOE".

Bravo ha aseverado que para el presidente de la Institución, Álvaro Gutiérrez, "la gente no puede votar libremente" porque "la gente que ha votado al PP no le gusta y así lo pone de manifiesto cuando reparte el dinero".

"Esperamos contar con el apoyo de PSOE e IU, pero principalmente de Cs, ya que en otras diputaciones estos reglamentos ya existen", ha dicho Bravo, que ha puesto como ejemplo las instituciones provinciales de Sevilla, León, Orense, Pontevedra, así como la de Málaga, donde ese reglamento se aprobó "recientemente", entre el PP y Cs.

De este modo, ha esperado que "Ciudadanos Toledo esté a la altura de sus compañeros y no sea un partido radical", ya que para Bravo, Toledo "es el único sitio de España donde no han dejado gobernar a la lista más votada".

COMISIONES DE REPARTO

El presidente del Grupo Popular ha dicho que además de este reglamento van a intentar que se creen comisiones para repartir estos talleres de forma "más coherente", y que así "no se discrimine a ningún ayuntamiento".

Asimismo, ha aseverado que él mismo había criticado que Cs no haya aprobado nunca una moción del PP, por lo que "ahora tienen la oportunidad de aprobar este reglamento como han hecho sus compañeros en Málaga". Bravo ha asegurado que un buen reglamento podría ser algo parecido al reparto de los planes provinciales, "ya que este ayuda a los pueblos más pequeños".

En cuanto a los planes de empleo, el presidente del Grupo Popular ha denunciado que en el último año se firmó un 97 por ciento con pueblos del PSOE, frente a un 3 por ciento con el PP, algo que para Bravo continúa en 2018, con un 94 por ciento para el PSOE y un 2,7 por ciento para pueblos del PP.

Sobre convenios del año 2017, Bravo ha asegurado que se firmó un 9,73 por ciento con gobiernos del PP y un 75 por ciento con el PSOE; así como, ha añadido, que en la última Junta de Gobierno del pasado 2017, celebrada el 29 de diciembre, se repartieron 1,5 millones, con un 10 por ciento para el PP y un 67 por ciento para el PSOE.

Además, ha dicho que los alcaldes del PSOE "tienen que pedir explicaciones" a sus compañeros diputados que son alcaldes y concejales socialistas que "se están llevando una media de 140.000 euros" para sus pueblos, frente al resto de alcaldes del PSOE que "no llegan a 45.000 euros" en convenios.

PLAN DE EMPLEO EN MORA

De otra parte, el alcalde de Mora y presidente del Grupo Popular de la Diputación de Toledo, Emilio Bravo, ha asegurado que "no se va a callar" ante lo que el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, "está haciendo" con el municipio de Mora, ya que ha indicado que "tres años después", en la Junta de Gobierno de este viernes, la Institución provincial reclama a Mora "el reintegro de una subvención para un Plan de Empleo de 2015".

En declaraciones a los medios ha dicho que a Gutiérrez, "no le gusta" que el PP cuente lo que está haciendo, ya que al presidente "no le ha gustado la rueda de prensa que dio el expresidente Arturo García-Tizón" y ahora para "intentar amedrentar mete esto para que se devuelva el dinero", pero Bravo ha dicho que "no lo va a consentir" y ha emplazado al presidente a verse en los juzgados.

Este Plan de Empleo era de unos 180.000 euros, de los que la Diputación aportó 90.000 euros y para el alcalde de Mora "es sospechoso" que tres años después se de una rueda de prensa "y metan esta cuestión", por lo que ha aseverado que no va a consentir que "se rían de los vecinos" de Mora, ya que al presidente "de la sonrisa y el alma ya le conocen en el municipio".

Bravo ha asegurado que el que ahora le reclamen un dinero de 2015 "es raro", ya que a lo mejor "no quieren que hable", pero el diputado va a "seguir hablando y defendiendo a la gente que piensa distinto a Álvaro Gutiérrez".

RESPUESTA DE ÁLVARO GUTIÉRREZ

El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, respecto a las críticas del diputada del PP Emilio Bravo sobre el reparto de fondos de la Diputación, Gutiérrez ha indicado que Bravo "está haciendo un paripé que puede acabar en ridículo suyo", porque el reparto se hace con criterios "objetivos y reglados".

A diferencia de la etapa del PP en la Diputación de Toledo, que según Gutiérrez, establecía un reparto "subjetivo" con procedimientos "a dedo", añadiendo que no entiende las críticas de Bravo cuando ha formado parte de una comisión con PSOE y Ciudadanos en la que se ha reconocido "por unanimidad" el reparto de estos fondos.

Así ha puesto como ejemplo uno de los casos que, a su juicio, ha tenido un reparto justo de estos fondos como es el municipio de Guadamur, gobernado por el PP. "No sé que busca Bravo, si política de desgaste ahora que se acercan las elecciones", ha concluido.