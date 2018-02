Queso manchego y Guinness (Por Jesús Millán)

Viernes, 2 febrero 2018

BLOGS | Jesús Millán Muñoz

La pregunta es, por diversas razones y motivos, se debería intentar, primero, realizar el queso manchego más grande en la Mancha, y segundo, el queso más grandes del mundo. E intentar al mismo tiempo que entre en el record oficial Guinness.

- Según los datos que conozco existen estos cinco récords:

a) Los Menonitas de Cuauhtémoc hicieron un queso que tuvo un peso de tres mil doscientos kilogramos, disponía de una longitud de seis metros y cincuenta y nueve centímetros, cuarenta centímetros de alto y un metro o veinte centímetros de ancho. Tardaron diez horas de trabajo y utilizaron treinta y tres mil litros de leche.

b) En Galicia un queso pesó mil kilos, tenía dos metros de diámetro, cuarenta centímetros de altura, se necesitaron ocho mil litros de leche, 175 kilos de sal. Su elaboración duró cuatro meses.

c) En Albal, Valencia, se realizó un queso tipo servilleta de una tonelada, con siete mil libros de leche.

d) En Valencia se abrió y degustó uno de los quesos más grandes del mundo, elaborado por Rubén Valbuena, de la quesería granja Cantagrullas, Valladolid, tenia un peso de sesenta kilos, fue realizado con seiscientos cincuenta litros de leche de oveja de raza castellana.

e) En cuanto a las tablas de quesos la mas grande es de 1385 kilos en la localidad de Canals, en Argentina, en la 42 Fiesta Nacional del Oro Blanco. Y superó al record de la tabla de 1200 kilogramos, que se había conseguido en Gran Bretaña, Birmingham.

- Por diversas razones en la Mancha, no solo publicitarias, ni de marketing, sino también por la defensa de la denominación de origen del queso manchego frente a otras zonas del mundo, y porque la Mancha necesitamos publicitarnos ante el exterior, necesitamos turismo, necesitamos reivindicar lo que tenemos, lo que llevamos haciendo siglos y, porque las futuras generaciones, además de la actual necesitan y tienen derecho de “tener un lugar bajo el sol, y un lugar por encima de la tierra”.

Creo que sería necesario que esta idea o sugerencia se estudiase, por la industria privada, por la administración pública, sea regional, sea de alguna provincia, sea de alguna ciudad, sea por la denominación de origen del queso manchego, sea por varios empresarios del sector, sea por una combinación de todos…

Por lo cual, propongo que las fuerzas vivas de la región, de alguna comarca, de alguna provincia intenten el record del queso más grande del mundo, o del queso manchego más grande del mundo… Creo que sería necesario y útil.

- Si la elaboración de un queso de una pieza tiene muchas dificultades. Creo que se podría intentar las siguientes posibilidades:

a) Realizar en una pieza el queso manchego la más grande del mundo, dentro de dicha categoría de queso. Realizar diríamos un “intento hasta el máximo dónde se pueda realizar de momento”, de una pieza, y de la forma clásica. E ir en años sucesivos, ir superando dicha marca.

b) Construir un queso manchego pero en vez de redondo, un queso alargado, entonces se puede realizar por diversas piezas e incluso diversas empresas o queserías, uniones de trozos, y podría tener una largura que superase todos los records mundiales.

c) Realizar de momento una tabla de quesos manchegos, que fuese la mayor del mundo, esto tendría más fácil realización.

- Creo que en la feria anual que parece ser se realizará del Queso Manchego en Castilla la Mancha, podría ser un lugar para presentar dicho queso, e intentar oficialmente, que pase a tener un record Guinness.

Pienso que la denominación de Origen del Queso Manchego, puede contribuir y ser la gestora de esta idea o de esta sugerencia.

Por otro lado, empresas privadas y particulares, podrían ellas solas, presentar un queso, de varias docenas de kilos, que podrían servir de publicidad, y servir diríamos de esbozo de intento del record.

- Por otro lado, aunque no encaje demasiado en este artículo y sugerencia fundamental, me he preguntado, muchas veces, por qué el queso manchego, además de existir la categoría típica de tres kilos, también se hacen menores, por qué no se realiza de una manera normal, quizás, por razones, a medias de publicidad, a medias de marketing, quesos para la venta de más de tres kilos, por ejemplo, de diez kilos, veinte kilos. Entiendo que es una pregunta, que quizás no tenga sentido, pero siempre me ha surgido. Igual que existe si no recuerdo mal, en Italia, un queso, creo que el parmesano, que pesa diez o veinte kilos, me he preguntado muchas veces, por qué, de forma normal, no se podría realizar un queso manchego, para venta de diez o quince kilos, el Gran Queso Manchego, se le podría denominar y que pesase diez kilos o quince o veinte.

Esto lo mismo se puede aplicar con el vino, la botella de vino más grande y ponerlo en el Guinness, con el aceite, la garrafa de aceite más grande e insertarlo en el Guinness, y con cualquier producto agrícola o industrial de la Mancha.

Hasta aquí, llega diríamos mi sugerencia como modesto articulista de opinión. Espero que otras personas, más sabias que yo en estos menesteres, con más poder de gestión en estos temas recojan el guante y el pañuelo. Y estudien y perfeccionen y materialicen esta idea.