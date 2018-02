Hilary Putnam (Por José Manuel López)

Viernes, 2 febrero 2018

BLOGS | José Manuel López García

Fue un gran filósofo norteamericano que nos ha dejado un extraordinario y amplio legado con sus obras. Putnam es uno de los pensadores más influyentes en nuestra época. En este artículo expongo algunos aspectos esenciales de su pensamiento. Es mi modesto homenaje a su filosofía y a su magnífico talante humano.

Putnam nació en Chicago en 1926 y murió en 2016. Destacó por ser un pensador que analizaba con gran rigor sus propias teorías y los sistemas de otros filósofos.

En el ámbito de la filosofía de la mente inventó la noción del externalismo semántico y defendió la hipótesis de la realizabilidad múltiple. Por ejemplo, el dolor responde a distintos estados físicos del sistema nervioso en diferentes organismos, aunque todos ellos experimenten el dolor. Y niega los argumentos de la teoría de la identidad mente-cuerpo. De hecho se pregunta, si es posible creer, que seres de otros planetas por poseer una neuroquímica cerebral distinta no pueden sentir dolor también.

Putnam también consideró que las matemáticas no son puramente lógicas. No creo que sean cuasiempíricas como sostiene Putnam, porque su estructura más profunda es simbólica y abstracta. No está de acuerdo con las teorías de las representaciones mentales que han sido tan abundantes en la historia de la filosofía. Se puede afirmar que piensa en la validez de un realismo de corte pragmatista que estudia desde una perspectiva metafísica la forma en que las personas experimentan y sienten la realidad o el mundo.

En relación con la filosofía del lenguaje Putnam está convencido de que los factores externos el ambiente en el que estamos inmersos influye en la significación del lenguaje. Por tanto, el significado no está únicamente en la mente. Es lo que afirma el externalismo semántico. También junto con Kripke y otros elaboró la teoría causal de la referencia. Putnam piensa que una persona no puede afirmar con coherencia que es un cerebro colocado en una cubeta por un científico loco. Es el denominado experimento mental del cerebro en una cubeta. Es una crítica rotunda al realismo metafísico, ya que es cierto la visión y entendimiento del mundo es algo que realiza la inteligencia humana y no existe la cosa en sí kantiana o lo nouménico.

Respecto a la filosofía moral Putnam ha escrito libros fundamentales y ha participado en numerosos debates éticos. El valor no es algo puramente subjetivo, ya que es objeto de argumentación racional. No existe una dicotomía tajante entre hecho y valor. El gran filósofo norteamericano Hilary Putnam la critica en su libro el desplome de la dicotomía hecho-valor y otros ensayos. Parte de la acertada afirmación de la imbricación de los hechos y valores éticos en la realidad cotidiana y en las acciones que se realizan y en las conductas y decisiones.

Es evidente que los juicios están condicionados por la cultura y el contexto social, pero buscan la validez objetiva. Y es algo lograble con racionalidad y capacidad de análisis desde un enfoque ético coherente que respete la dignidad humana.

Como escribe Putnam «La solución no es ni abandonar la posibilidad misma de discusión racional ni buscar un punto arquimédico, una “concepción absoluta” ajena a todo contexto y situación problemática, sino –como Dewey enseñó a lo largo de toda su vida- investigar, discutir y tantear las cosas de una manera cooperativa, democrática y, por encima de todo, falibilista». Y la aplicación de la imbricación de los conceptos éticos densos con las actitudes o conductas económicas pertinentes es una tarea que puede producir enormes beneficios sociales.

Es lógico que el mismo Putnam de a entender que los planteamientos de Amartya Sen son los deseables para la consecución de una confluencia mayor entre la ética y la economía. Ya que Sen escribe en el párrafo final de Sobre ética y economía «Pero la argumentación a favor de acercar más la economía a la ética no descansa en que ello sea cosa fácil, sino más bien en las recompensas de esta práctica.

Tal como he argumentado, puede esperarse que estas recompensas sean bastante grandes». La moral trata sobre cuestiones de hecho o fácticas. Se entiende que un filósofo como Hume que se oponía al cognitivismo en ética o al predominio de la razón en los asuntos morales afirme la existencia de una cierta sabiduría ética basada en el arte de pensar sobre las acciones humanas, de modo imparcial y coherente.

Sería lo que justifica su emotivismo moral fundamentado en el sentimiento de aprobación o desaprobación de los comportamientos concretos. Bueno sería lo que aprobarían la mayor parte de los sujetos bien informados e imparciales. Ante los actos negativos el sentimiento de censura sería algo inevitable aplicando un sentido común bien informado.

La distinción entre hecho y valor no debe servir para la eliminación de la discusión racional y del pensamiento, todo lo contrario. La justificación de los juicios de valor es lo que reafirma la necesidad de los buenos comportamientos de las personas.

Es perfectamente entendible que Putnam diga: «He argumentado que los juicios de razonabilidad pueden ser objetivos y que poseen todas las características de los juicios de valor». Desde una perspectiva filosófica pragmatista parece evidente que el conocimiento de los hechos presupone el pensar en los valores.

Existen exigencias que nos imponen los valores éticos. Son lo posibilitado por una ética discursiva con un contenido fundamentado en una investigación racional y en principios fundamentados en una ética que también debe ser dialógica y estar inspirada en algunos aspectos de la deontología formalista de la ética kantiana.

El realismo directo de Putnam establece que la experimentación del mundo es lo realmente efectivo. Si bien también ha afirmado en su última etapa de pensamiento un realismo interno influido por Kant que destaca el valor de las categorías del pensamiento en el conocimiento del mundo o de la realidad empírica. Putnam, en su último periodo de vida, se interesó especialmente por la justicia social y por las cuestiones políticas y económicas, con un positivo neopragmatismo. Por tanto, su filosofía está activa en el mundo actual y sirve también para seguir luchando por una realidad más justa y solidaria.

Quiero comentar algo más. Putnam fue muy crítico con su propia filosofía y cambiaba frecuentemente sus ideas y planteamientos. Su pensamiento estaba en constante evolución. Es cierto que su hipótesis de la realizabilidad múltiple ha sido criticada desde la neurociencia. Considero que es posible la investigación en este campo de la medicina partiendo de los análisis de la filosofía de la mente de Putnam.

En lo relativo a sus libros pueden indicarse algunos: Filosofía de la Lógica, Representación y realidad y Mente, Lenguaje y Realidad. También Mente y máquinas y Razón, Verdad y Historia.