Una realidad tozuda en las cifras del paro de Albacete (Juan Antonio Valero)

Viernes, 2 febrero 2018

OPINIÓN | Juan Antonio Valero

Según datos de la EPA del mes de diciembre el paro en Albacete ha subido en 3.300 desempleados más.

Los datos del empleo en España dan una reducción del paro en 61.500 personas en toda España, sin embargo, en Albacete el paro aumenta.



En la actualidad existen en Albacete, 45.900 personas en busca de empleo, el dato más alto desde el 2º trimestre de 2015.



45.900 parados que representan el 24,49% del total de trabajadores de Albacete.



El total de empleados en Albacete, es de 141.500 trabajadores, que sumados a los 45.900 demandantes de empleo representan el total de trabajadores de la ciudad.



Si analizamos la distribución del empleo en Albacete, nos encontramos con:



100.200 trabajadores lo hacen en el sector servicios



21.000 trabajadores lo hacen en la industria

12.800 trabajadores están en la agricultura



7.500 trabajan en la construcción



Está claro que un sector como el de los servicios copa la mayoría del trabajo en la ciudad.



Sin menospreciar ningún trabajo, el sector servicio representa el empleo más precario, más eventual y peor pagado.



El resto del empleo se ve como muy residual o complementario.



La pregunta es:



¿CUAL ES EL PLAN DE EMPLEO DE LA CONCEJALIA DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE?



En principio no se observa ninguno realmente útil.



Si queremos reducir el paro en Albacete tendremos que trabajar en potenciar los sectores realmente competitivos, como por ejemplo la industria.



El empleo, el trabajo es uno de los bienes más preciados para las personas trabajadoras. La cuestión es que este bien en la actualidad es un bien escaso.



La creación de empleo, NO es cosa de magia, ni de coyunturas económicas.



La creación de empleo debe responder a un PLAN DE EMPLEO, perfectamente definido y estructurado dentro del contexto económico y del tiempo.



Resulta curiosa la frivolidad con que los políticos hablan de crear millones de puestos de trabajo, sin exponer un plan de empleo factible y creíble.



España crece a nivel macroeconómico, PIB, pero curiosamente eso no se refleja en la creación de empleo.



Por otro lado, los salarios se han reducido en un 30% en los últimos años y esta reducción de costes tampoco ha repercutido en la creación de empleo.



¿La pregunta del millón seria…si ni creciendo el PIB, ni reduciéndose los salarios se crea empleo…que habría que hacer?



Como he dicho antes, la creación de empleo no es cosa de magia, ni de coyunturas económicas, para crear puestos de trabajo debe haber NECESIDAD de trabajadores y cuando los sectores “habituales” están saturados de mano de obra la solución pasa por generar o desarrollar otros sectores no habituales en el País o la Región.

En el caso de Albacete, un sector poco habitual o desarrollado es el industrial.



En mi opinión, Albacete es un centro industrial privilegiado por:



Ubicación geográfica



Centro Universitario de primer orden



Comunicaciones con la capital del país y con puertos marítimos de primer orden.



Casualmente, tuve oportunidad de visionar un buen video promocional de Albacete que apoya mis palabras, pero que creo que no se ha aprovechado para “VENDER” nuestra ciudad a potenciales inversores industriales.



Lo dicho, PARA CREAR PUESTOS DE TRABAJO…hay que generar un PLAN DE EMPLEO, que contemple la utilización de herramientas que permitan atraer la inversión industrial.



El año 2019, es año electoral, que no nos engañen con palabras huecas de que se van a crear miles de empleos, exijamos un PLAN DE EMPLEO CREIBLE Y FACTIBLE.

Firmado: Juan Antonio Valero Alcaraz. Responsable de la Secretaria de Desarrollo Económico y Empleo en la Ejecutiva Local de Contigo Somos Democracia de Albacete.