El Ibex 35 cierra en 10.211 puntos su complicada semana

Viernes, 2 febrero 2018

Ni un solo de los valores del selectivo han acabado hoy en verde, aunque el castigo a los distintos valores del índice ha sido bien distinto. Mientras Mapfre perdía -0,07%, otros valores sufrían mucho más: ArcelorMittal (-3.89%), DIA (-3,57%), IAG (-3,35%), Sabadell (-3,24%), CaixaBank (-2,98%)…

No se le puede echar la culpa hoy a los datos macroeconómicos, ni tampoco a los resultados empresariales, y no son pocos los que achacan el pesimismo de estos días a la reciente fortaleza del euro (ronda el 1,25) y al repunte de las rentabilidades de la deuda. En el caso de bono americano a 10 años, la misma si sitúa en 2,8%, mientras que el bund alemán lo hace por encima del 0,7%.

La tendencia no cala en el bono español, estable en 1,4%, con la prima también sin grandes cambios en el entorno de los 70 puntos básicos.

La deuda española se desmarca de esta tendencia, y con el bono anclado cerca del 1,4%, la prima de riesgo baja incluso de los 70 puntos básicos, sus cotas más bajas desde 2010.

Hoy han presentado sus cuentas Sabadell y CaixaBank, precisamente dos de los valores más presionados en la sesión. CaixaBank ha obtenido un beneficio de 1.684 Mn€ (+60,9%), el mayor resultado anual de su historia, con crecimientos en todos los márgenes y en el nivel de comisiones. Por su parte, Sabadelllograba un beneficio de 801,5 Mn€, que supone un crecimiento del 12,8% (33,9% si se excluye el efecto TSB). El resultado quedaba en línea con las previsiones de la compañía y del consenso del mercado.

Otro protagonista ha sido Colonial, que consigue la aceptación de los inversores en la OPA de Axiare, alcanzando el 86,8% del capital.

Metrovacesa volverá al parqué a 16,5€, en la parte más baja del rango, después de que sus accionistas bajaran el precio inicial debido a la escasa demanda existente.

No solo en nuestro mercado hemos visto presentaciones de resultados. La alemana Deutsche Bank vuelve a comunicar pérdidas, aunque en esta ocasión mucho más limitadas y debidas a la reforma fiscal en EEUU.

Al otro lado del Atlántico, Chevroncae con fuerza a pesar de haber ganado más de 9.200 Mn$ en 2017, volviendo así a la senda de los beneficios. Sin irnos del sector,ExxonMobil registra ganancias de 19.710 Mn$, un +150% respecto al año anterior.

El dato macro más importante del día eran los de empleo en EEUU. La tasa de paro se mantiene según las previsiones en el 4,1%, con una mayor creación de nóminas no agrícolas respecto a las expectativas (200.000 vs 180.000 estimadas). Los salarios, además, crecen +2,9%, algo que no se veía desde 2009. Estos datos de empleo podrían dar pie a una próxima subida de tipos de interés.