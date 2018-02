CSIF considera la aportación del Gobierno regional, clave en el Plan Estratégico de la UCLM

Sábado, 3 febrero 2018

En este sentido, CSIF entiende que la Universidad de Castilla-La Mancha está preparada para afrontar nuevos retos ante la sociedad castellano-manchega en materia de formación, pero para ello es necesario una correcta financiación de la misma. La Central Sindical recuerda que cada euro invertido en la universidad triplica su repercusión en la región, una proporción que se espera sea aún mayor en los próximos años de acuerdo a un Plan Estratégico que persigue colocar a la UCLM entre las 500 instituciones académicas más importantes del mundo.



Dentro del Plan Estratégico General (PEG), CSIF considera que como universidad pública presencial de calidad contrastada, también se puede implantar una enseñanza online o semipresencial que compita con las actuales universidades privadas. Una cuestión a tener presente es la posible inauguración de una universidad privada en Talavera de la Reina.



Asimismo, con independencia de seguir fortaleciendo las titulaciones que se imparten en los diferentes campus que “funcionan, son rentables y hacen su función social” y plantearse la posibilidad del cierre o replanteamiento de otras (parámetros que se están evaluando), siempre teniendo en cuenta el origen multicampus de la UCLM, deben aprovecharse y potenciarse los recursos de los diferentes campus y su excelente comunicación con Madrid y ciudades de su entorno. En definitiva, esfuerzos económicos, humanos y en infraestructuras suficientes, que no serían tantos, para hacer a estos campus una referencia a nivel nacional y europeo en sus especialidades.



Se deben mejorar las infraestructuras de la UCLM, creando centros de estancia para estudiantes, residencias universitarias, recursos informáticos, potenciando la formación de sus trabajadores (PAS y PDI) y un largo etc. para poder hacer frente a los retos planteados en éste o en cualquier otro Plan Estratégico. La Junta, con independencia de su aportación económica directa a la UCLM en sus Presupuestos, debería adquirir unos compromisos con toda la sociedad castellano-manchega y CSIF se refiere a la minimización de los riesgos externos de la UCLM no controlables por la institución como: mejora en las infraestructuras y comunicaciones entre las grandes ciudades de la región y no sólo la red nacional, mejora de horarios de comunicación de autobuses y trenes, ayudas al trasporte de estudiantes, ampliación y mejora de la red de residencias de la Junta, becas y ayudas al alquiler de viviendas a estudiantes, etc.



CSIF también considera necesario potenciar los cursos dirigidos a sectores no universitarios o egresados: cursos, jornadas o encuentros demandados por diferentes sectores de la sociedad como profesionales, autónomos, empresas, asociaciones, administraciones, etc.



"Desde CSIF pedimos que lo que desea la sociedad castellano-manchega de su universidad, lo que quiere la UCLM de sí misma y lo que quiere la Junta con sus recursos económicos se armonicen, y todos apostemos por el mismo futuro para la UCLM, motor económico indiscutible de nuestra región".