IU pide visibilizar a María Pacheco y otras mujeres "excluidas de la historia"

"En toda la reforma de este sistema patriarcal que hay que hacer, que aparezca en los libros de texto, que se conozca lo qué hizo y la valentía de esta mujer y de otras a las que la historia ha ocultado", ha indicado, en declaraciones a Europa Press, Patricia Ballesteros, integrante del Área de la Mujer de IU Castilla-La Mancha, que, junto al coordinador regional, Juan Ramón Crespo, ha participado en la toledana Plaza de Zocodover en el acto de homenaje a María Pacheco, casada con el líder comunero, Juan de Padilla.

"A las mujeres se nos ha ocultado y se ha intentado que no aparezcamos en los libros de texto, en el callejero. Por eso, este acto es una buena oportunidad para reivindicar el papel de las mujeres, de María Pacheco y de otras tantas a las que la historia no ha tratado con la importancia que merecen, como puede ser Dolores Ibárruri o Federica Montseny, que por el hecho de ser mujeres, y a pesar de haber tenido un papel muy importante no son tan reconocidas por la mayoría social", ha criticado.

Y es que esta representante de IU ha finalizado lamentando que el marido de Pacheco, Juan de Padilla, si cuenta con una estatua en la capital regional, mientras que ella, de gran importancia en la rebelión comunera, no ha sido reconocida.