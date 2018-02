Cs Toledo apuesta por un gasto de agua en 'Puy du Fou' que repercuta en "productividad y rentabilidad"

Lunes, 5 febrero 2018

TOLEDO

Toledo | ELDIAdigital.es

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Toledo, Esteban Paños, ha asegurado este lunes que la cuestión del agua en el parque temático 'Puy du Fou' hay que mirarlo "en tema de productividad y rentabilidad", viendo que "provecho se va a sacar a cada metro cúbico de agua".



A juicio de Ciudadanos, si "se llena, se vacía, se tira y no sirve para nada", Cs estaría "haciendo una oposición radical" por la sequía "tan grave" que se está sufriendo, pero si con este gasto de agua "se va a sacar rentabilidad, aunque sean muchos metros cúbicos", va a servir para generar una gran cantidad de empleo, "de eso se trata, de sacar la máxima productividad", ya que ese "es el futuro del agua".

De otro lado, Paños ha destacado los "sucesivos anuncios" que está haciendo la alcaldesa, Milagros Tolón, con los cuales desde la formación naranja "están muy contentos", ya que se alegran de que la alcaldesa "haya cambiado de opinión y piense en ejecutar medidas que desde Cs llevan proponiendo toda la legislatura", algo que, en palabras de Paños "alegra y sorprende mucho".

En rueda de prensa ha aseverado que PSOE y Ganemos han votado en contra de las propuestas de Cs "en muchas ocasiones", pero ahora "anuncian esas mismas medidas que han votado que no, las ponen en marcha", asegurando que esto "es curioso, a la vez que positivo".

"Ante todo esto sólo podemos darles las gracias --al equipo de Gobierno--, ya que esto significa que Cs está con los toledanos, que estamos haciendo las cosas bien y estamos trabajando por Toledo", ha dicho Paños, al tiempo que ha destacado el orgullo de "servir de inspiración para el equipo de Gobierno de Toledo", en señal de que Cs "es alternativa de Gobierno", siendo esto un síntoma de que a PSOE y Ganemos "se les están agotando las ideas".

Paños ha querido poner como ejemplos el anuncio de la reducción de la tasa de licencias de apertura para fomentar la instalación de negocios, siendo esta una "excelente" noticia, pero que "llega tarde", ya que Cs la propuso en octubre de 2017 y PSOE y Ganemos "votaron que no, ya que decían que esa tasa no se iba a reducir".

El portavoz de Cs ha dicho que "no molesta que votaran que no, pero indigna que hayan perdido el tiempo", ya que ahora aseguran "que la van a reducir, pero no dicen cuando, es sólo un anuncio", ha destacado.

Otro ejemplo es el plan de dinamización y ayudas al comercio tradicional, que Cs ya propuso en el Debate del Estado de la Ciudad en diciembre y PSOE y Ganemos "votaron que no", esto demuestra, para Paños, que las propuestas de Cs "van en la dirección correcta". Ha destacado que el anuncio de destinar 40.000 euros al plan de dinamización "demuestra que el equipo de Gobierno desconoce las necesidades del tejido empresarial de Toledo, ya que es una cantidad insignificante".

En cuanto al anuncio de dotar a la ciudad de Toledo de mobiliario inclusivo, Paños ha dicho que esto "debería estar interiorizado ya", ya que "no debería ser un anuncio más", asegurando que todo Toledo "debe ser inclusivo", aún así, desde Cs se han alegrado de "servir de inspiración", aunque les gustaría que el equipo de Gobierno explicara porqué cuando Cs propuso esta medida PSOE y Ganemos "se opusieron y votaron que no".

Por último, Paños ha afirmado --ante el anuncio de nuevos aseos públicos en Safont-- que "son necesarios", pero ha recordado que "deberían cumplir" los acuerdos del pleno de febrero de 2016, cuando Cs propuso mejorar las instalaciones y la limpieza de los aseos públicos de La Vega y El Tránsito, así como ampliar los del Casco Histórico, en este caso PSOE y Ganemos "votaron sí, pero seguimos esperando".