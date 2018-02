Ganemos Talavera lamenta el "escaso" suelo que se desarrollará en Torrehierro II

Lunes, 5 febrero 2018

TALAVERA

Toledo | ELDIAdigital.es

El grupo municipal de Ganemos en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) ha lamentado la escasa importancia de los metros cuadrados que se van a urbanizar en la segunda fase de desarrollo del polígono industrial de Torrehierro, a la vez que ha exigido un estudio arqueológico "completo" al estar ubicado en una zona de protección.

En rueda de prensa, el viceportavoz de Ganemos, Miguel Ángel Sánchez, acompañado por la portavoz, Sonsoles Arnao, ha señalado que la urbanización que va acometer Sepes "no es suficiente para atender la demanda que pueda tener Talavera".

De hecho, Sánchez ha mostrado el proyecto de urbanización que se acaba de aprobar por parte de la Junta de Gobierno local, en el que la propia Sepes hace referencia a "la escasa entidad de esta primera etapa" que, además, "no necesita una actuación importante".

El viceportavoz de Ganemos ha destacado la "mala selección" de la zona a urbanizar y la "poca relevancia" en comparación con otras poblaciones de Toledo con las que Talavera está compitiendo para la implantación de empresas.

En este sentido, Sánchez ha puesto de manifiesto los datos comparativos de superficie industrial a urbanizar, según los cuales Toledo acometerá 406.000 metros cuadrados y Seseña lo hará en 2,7 millones de metros cuadrados, mientras que Talavera se limitará a 180.679 metros cuadrados brutos.

"Más que una apuesta del equipo de Gobierno para dotar a Talavera de suelo industrial, con una flexibilidad para cualquier tipo de industria, parece que es un especie de solución a la carta para que Sepes justifique no pagarnos lo que nos debe de IBI", ha reiterado.

Respecto a la actuación que contempla el proyecto de urbanización, Sánchez ha explicado que se trata de "dos bolsas de suelo separadas que no se comunican y que con cuatro naves se va a llenar". Además, ha insistido en que no requiere de grandes actuaciones como para invertir cuatro millones de euros, por lo que estarán vigilantes sobre las bajas en la licitación de la obra para que "no sólo Sepes se vea beneficiado".

También ha concretado que son 14 parcelas, de las cuales cuatro estarán dedicadas a industria, tres a uso terciario y cinco a equipamiento privado, lo cual, según ha calificado la portavoz, Sonsoles Arnao, es "un modelo caduco que no va a garantizar la industrialización".

ESTUDIOS ARQUEOLÓGICOS

Por otra parte, ha manifestado que les "preocupa" que en los documentos del proyecto de desarrollo de Torrehierro II "no aparece nada de los estudios arqueológicos pertinentes que se deben realizar en esta fase", en una zona que se considera de interés arqueológico.

En los planos del proyecto, dentro de esta primera zona, solamente aparece, según Sánchez, "un pedazo de zona arqueológica que queda fuera de la que se va a urbanizar", si bien cree que hay que hacer un estudio arqueológico completo al tratarse de una zona de protección "susceptible de encontrar algún tipo de yacimiento".

Según Sánchez, en las prescripciones de protección que establece la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el término municipal de Talavera aparece Torrehierro II porque "son lugares de existencia probada de yacimientos arqueológicos, paleontológicos y rupestres".

Por ello, desde Ganemos han exigido al equipo de Gobierno un análisis arqueológico antes de comenzar con los desmontes en el terreno, ya que se quitarán unos dos metros de tierra, porque así está recogido en el Plan de Ordenación Municipal (POM).