García Molina conoce las cooperativas que han convertido a Villamalea en referente regional

García Molina ha visitado la Caja Rural de Villamalea y las cooperativas de la Denominación de Origen (DO) La Manchuela y Champinter, "empresas e iniciativas que no dejan de crecer en nuestra región y que demuestran que cuando las cosas se hacen bien y hay bases sólidas, Castilla-La Mancha puede ser ejemplo de muchas cosas", ha explicado.

"Una de las cosas que más orgulloso me hace estar", ha declarado el vicepresidente segundo, "es este movimiento de una economía que funciona de otra manera, de una economía cooperativa, de una economía hecha desde la gente; y que demuestra no solo que se puede hacer economía de cercanía, sino que además se puede hacer con solvencia".

Esta "economía de cercanía", ha continuado García Molina, "hace crecer a la gente que la practica y a los municipios" donde se instala "una economía más circular y una economía no tan agresiva".

El desarrollo y progreso de las iniciativas municipales de Villamalea son patentes en el crecimiento, por ejemplo, de los vinos de la DO La Manchuela, "no solo porque se venden más", ha afirmado García Molina, sino porque han demostrado que "ya no tenemos nada que envidiarle a nadie". Solo hace falta, ha añadido, que "nos sigamos creyendo que somos buenos haciendo vinos, que somos buenos comercializándolos y que el mundo nos conozca".

Por la tarde, en el Ayuntamiento, el vicepresidente segundo ha participado en la inauguración de los actos de celebración del cincuenta aniversario de la Biblioteca Municipal de Villamalea, ha informado la Junta en un comunicado.