Asociaciones de familia advierten a los obispos sobre "el daño que hace El Yunque al asociacionismo cristiano"

Lunes, 5 febrero 2018

Así lo piden en una carta a la que ha tenido acceso Europa Press, firmada por: la Asociación de Profesores Educación y Personas, la Federación España Educa en Libertad, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), el Foro Español de la Familia, Familias Numerosas de Albacete, Fundación +Vida y Redmadre. La carta fue redactada tras participar en una reunión convocada por la subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

"Es imprescindible advertir lo que han dicho públicamente los obispos de Getafe, Toledo y San Sebastián, y en privado otros obispos, rechazando el secretismo de la Organización del Bien Común o Yunque, por el daño que hacen al asociacionismo cristiano. Los primeros, de hecho, han prohibido participar a Hazte Oír en sus diócesis por la pertenencia de sus directivos al Yunque, organización que no respeta las condiciones mínimas para la comunión del asociacionismo cristiano", subrayan en el texto.

Por ello, recomiendan a los obispos leer un informe elaborado en 2010 sobre la naturaleza del Yunque y añaden que "sería deseable" que la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal "conociera las razones que han llevado a esos obispos (de Getafe, Toledo y San Sebastián) a vetar la actuación de las plataformas del Yunque en sus diócesis y el daño que provocan en personas y familias concretas".

Según precisan en el escrito, algunas asociaciones en las que trabajan o que dirigen miembros del Yunque han sido convocadas por la Subcomisión de Familia y Vida de la CEE para "intentar la comunión" pero avisan de que esto es "extremadamente difícil por la misma identidad del Yunque".

En este sentido, las asociaciones firmantes de la carta creen que se les debe exigir una serie de normas: "no obligar a los demás a colaborar con su estrategia de ocultación y mucho menos utilizar la coacción o amenaza"; "si hacen captación de jóvenes, deben aceptar que se les pueda avisar de quién está detrás"; "no apoderarse de campañas ni espiar las actividades de otros grupos"; y "no utilizar el engaño o la mentira para ocultar sus estrategias y su identidad".

También añaden que, si quieren utilizar la plataforma convocada por la subcomisión de Familia y Vida de la CEE deben "aceptar que se les identifique no solo por el grupo en el que trabajan --Hazte Oír, Profesionales por la Ética, Instituto de Política Familiar y otros-- sino por su pertenencia al Yunque", los que lo sean pues, según precisan, no todos los miembros de estas plataformas pertenecen al Yunque.

Estas propuestas, según precisan, no serían necesarias si los miembros de esta sociedad secreta hubieran aplicado aquello que les han pedido los obispos con los que han hablado: "que se regularicen civilmente --o canónicamente, si desean conservar su juramento religioso-- renunciando a su metodología secreta".

Consultadas por Europa Press, las asociaciones citadas en el documento, Hazte Oír, Instituto de Política Familiar y Profesionales por la Ética han confirmado que estuvieron en dicha reunión convocada por la Subcomisión de Familia y Vida de la CEE pero indican que no tienen nada que declarar al respecto de este documento.

"EL AVANCE DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO"

En la misma carta, titulada 'Consideraciones y propuestas para el asociacionismo familiar ante la ideología de género', las asociaciones firmantes ofrecen algunas claves, a su juicio, necesarias para abordar "el avance de la ideología de género".

Así, en primer lugar, señalan que hay que "evitar la distorsión del diagnóstico" pues "no se reduce a un problema ideológico" sino que "afecta al sufrimiento de las personas y a un modo de entender la afectividad y el amor". Por ello, consideran que "no se puede presentar batalla sin una fundamentación seria en las ciencias implicadas, especialmente la neurociencia y la psicología".

Además, aclaran que no van "contra ningún colectivo ni persona, sino contra una ideología" y precisan que el modo de acción debe abordarse en dos frentes: el cultural, que consiste en "difundir la belleza de los fundamentos antropológicos y éticos del amor, la afectividad y la sexualidad"; y el político, que incluye la movilización así como "las aportaciones en el ámbito legislativo a través de representantes políticos".

También invitan a "no caer en los mismos errores" de años anteriores y, en concreto, citan "el ámbito de la lucha contra el aborto" y el de la "Educación para la Ciudadanía". En ambos, según precisan, "se quebró la unidad --no con poco sufrimiento-- por no tener en cuenta que determinadas metodologías resultan dañinas para el trabajo asociado, así como para muchas personas".