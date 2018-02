La Fundación Antonio Saura recibe la obra del pintor Pedro Castrortega

Lunes, 5 febrero 2018

La exposición 'Génesis', abierta en la Casa Zavala hasta el 1 de abril, acercará a uno de los pintores más destacados del ámbito nacional que, ha explicado que en la muestra se incluyen diez pequeñas pinturas sobre papel de sus comienzos, hace ya treinta años.

'Génesis', ha explicado el pintor castellanomanchego, es "un sistema cosmogónico, un conjunto de hechos que concurren en la formación de una cosa, es el principio de algo", porque, ha reflexionado, "creo que el arte siempre está en el origen infinito".

Para el artista manchego, "el tiempo, como decía Borges, no es una concatenación absoluta en la que se pueden reconocer un antes y un después de manera simplemente lineal, sino más bien un concepto abstracto y cíclico que avanza implacable hacia el infinito, pero que retorna también constantemente hacia el principio".

Por esto, en su trabajo "pretendo este retorno como impulso hacia mi propio encuentro y también hacia el encuentro con los otros", ha señalado.

La obra que presenta en Cuenca es "la búsqueda de sentimientos y de formas que en mis comienzos describían mi visión del mundo rural en donde crecí" y que después derivó hacia "lo fragmentario" pero sin dejar de buscar el origen ya que "pienso que todos somos parte de todo".

"En mis pinturas y dibujos me entrego a la necesidad espacial de subsistencia, en donde convivir es compartir el espacio. Aunque esto no siempre es fácil ni real, pues a menudo se convierte en una disputa por sobrevivir", ha apuntado el artista, quien busca "formas que me liberen y que libero, consciente de que formo parte de todo ello y de que necesito plasmarlo en mi obra".

Pedro Castrortega ha reconocido que cuando en muchas ocasiones se siente perdido, se reinventa "construyendo mis naves, pájaros, caballos, peces, elefantes o perros, que me lleven hacia los demás para habitar con ellos".

Ha expresado su "especial" satisfacción por exponer en la Fundación Antonio Saura, en Cuenca, "donde la cultura se respira en cada esquina", ha dicho.