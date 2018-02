El PP exige al Gobierno de Page y Podemos "una explicación sobre el impago de 70 millones de euros en ayudas a planes de mejora"

Martes, 6 febrero 2018

política

Ciudad Real | El Dia

En rueda de prensa, ha exigido al Gobierno de García-Page que dé una explicación inmediata ante el retraso “ilógico y desmedido” que sufren los pagos de las ayudas de los planes de mejora cuya convocatoria fue publicada en el verano de 2016 y contó con 3.230 solicitudes de jóvenes agricultores.

Además, ha denunciado que ha pasado más de un trimestre desde que el consejero de Agricultura anunciara el pago inminente de 70 millones de euros en ayudas para la modernización de explotaciones agrarias. Fue el 3 de noviembre de 2017 cuando el consejero anunció a bombo y platillo la ampliación de los presupuestos hasta alcanzar los 70 millones de euros para que ningún agricultor o ganadero, cuya solicitud había sido aceptada, se quedara sin cobrar sus ayudas.

Merino ha afirmado que es “ilógico e incomprensible” que el Gobierno de Page y Podemos haya cerrado el ejercicio 2017 sin haber remitido ni tan siquiera las resoluciones definitivas a los 2.200 beneficiarios anunciados por el consejero el 3 de noviembre y, por tanto, sin haber transferido ni un solo céntimo de euro.

El PP se teme lo peor en este asunto porque no tiene sentido que, habiendo anunciado el pago inmediato, hayan pasado tres meses sin notificar las resoluciones definitivas a los 2.200 beneficiarios. Además, Merino ha señalado que lo peor de esta cuestión es la preocupación y la inquietud que comienza a instaurarse entre la mayoría de agricultores y ganaderos porque ya han realizado sus inversiones siguiendo las instrucciones recibidas por parte de la Consejería de Agricultura en el mes de noviembre.

“Una vez más, el Gobierno de Page y Podemos vuelve a engañar a los agricultores con el incumplimiento de sus promesas y da muestras de su pésima gestión”, ha aseverado.

Además, la diputada regional ha indicado que estos impagos tendrá graves consecuencias económicas para los agricultores que ya han invertido 150 millones de euros y que llevan dos años sin cobrar.

El PP exige una explicación inmediata al consejero de Agricultura sobre estas ayudas, sobre por qué no remite las resoluciones definitivas y por qué no paga.

En otro orden de cosas, Lola Merino se ha referido a la campaña que el PSOE de Ciudad Real piensa poner en marcha para informar sobre las pensiones. Considera que se trata de una “cortina de humo” para que no se hable de las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos de la región como el empleo, la sanidad, la educación, la dependencia o la agricultura. Está convencida de que el PSOE de Page no quiere que se hable de que Castilla-La Mancha es la segunda región en la que más ha subido el paro, de la contratación de personal sanitario sin titulación homologada ni capacitación, sobre las listas de espera que no paran de aumentar, sobre las plazas de profesores que se van a suprimir, sobre las unidades que se van a cerrar o sobre la lista de espera de dependencia.

Además, ha recordado que el PP ha garantizado que las pensiones no se congelarán y que subirán y que fue el PSOE el que congeló las pensiones cuando gobernó y con el que se disparó el paro en España.

Merino ha señalado que la mejor garantía para las pensiones es el empleo y que el PSOE en Castilla-La Mancha ha conseguido que la región sea la segunda del país donde más crece el paro y que el paro tenga nombre de mujer, ya que el 62% de los desempleados de Castilla-La Mancha son mujeres.