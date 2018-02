El PP dice que Felpeto sólo visita Guadalajara "para contar cuentos"

Martes, 6 febrero 2018

“No necesitamos más visitas de consejeros de Page para no decir nada o para decir que se retrasan otra vez unas obras en la provincia de Guadalajara. Lo que necesitamos es que se pongan a trabajar y que paguen lo que deben para que comiencen ya las obras del Campus Universitario de Guadalajara o que den solución a los problemas con la Educación que viven los vecinos de Alovera”, afirman.

El diputado regional del PP por Guadalajara, Lorenzo Robisco, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alovera, Juan Carlos Martín, han calificado como “vacía de contenido” y “decepcionante para Guadalajara y Alovera” la visita realizada por el consejero de Educación. “Una vez más el gobierno de Page vuelve a demostrar que Guadalajara le importa muy poco”.

Robisco le ha exigido que “la próxima vez que venga a Guadalajara lo haga con un calendario fiable debajo del brazo y con las facturas pagadas para que el Campus Universitario en el centro de Guadalajara sea una realidad cuanto antes”.

Juan Carlos Martín, por su parte, se pregunta por qué no ha dado explicaciones de la grave situación que viven los padres, madres y estudiantes de Alovera con un instituto que recientemente era noticia por la falta de personal y el lamentable estado en el que se encontraban algunas de sus dependencias. “Pero además” –destaca- “los padres viven en una total incertidumbre porque no saben si van a poder escolarizar a sus hijos en el nuevo instituto ya que el gobierno de Page ha vuelto a incumplir los plazos”.

El portavoz del PP ha lamentado también que el consejero de Educación no haya dado explicaciones de por qué el gobierno de Page no está cumpliendo su compromiso del transporte escolar al colegio del Parque Vallejo, el cual fue habilitado para acoger a los alumnos que se matricularon para el nuevo instituto. Son los vecinos de Alovera, a través del Ayuntamiento, los que están asumiendo el coste de este servicio porque el gobierno de Page y Podemos no lo está pagando.