Puigdemont y las letras incisivas contra el independentismo se cuelan en el carnaval

Sábado, 10 febrero 2018

Argamasilla de Alba

Ciudad Real | ELDIAdigital

Puigdemont, la igualdad de género y la sociedad argamasillera fueron los principales temas de las letras interpretadas por las chirigotas, a las que precedió el pregón de Genaro MartínezCon el pregón por parte de Genaro Martínez Rodrigáñez y el Espectáculo de Murgas y Chirigotas se inauguró, este viernes 9, el Carnaval 2018 de Argamasilla de Alba, una noche donde no faltaron, en las incisivas letras, las alusiones y críticas a Carles Puigdemont e independentistas, ni el repaso a los principales acontecimientos y anécdotas de los últimos meses en la localidad.



La concejala de Festejos, Alba Hilario, invitó a todos los argamasilleros a disfrutar de estos días de fiesta, destacando la gran participación e implicación de las asociaciones y peñas para que “todos disfrutemos y riamos”. El Carnaval supone diversión y locura, pero también supone mucho trabajo”, por ello quiso hacer un reconocimiento a todos los que durante meses cosen, preparan carrozas, letras y músicas “para que todos disfrutemos” con el Carnaval.



Estos días de fiesta están organizados “para que todos salgamos a la calle, para que convivamos y disfrutemos con nuestros vecinos” afirmó la concejala.



En relación al pregonero, Hilario destacó su buen humor y ganas de fiesta con las que ha amenizado bailes, desfiles, máscaras callejeras y hasta el baile del vermut en la Feria.



“Cuando me llamaron para pregonar el Carnaval es cuando me di cuenta que la cosa está mal…, muy mal”, afirmó el pregonero. Genaro recordó brevemente algunas de sus participaciones más conocidas, de las que destacó la “visita” de Juan Pablo II en su papamóvil a la localidad. Además, en cuanto a la fama que le precede, puntualizó: “No me gusta mucho la juerga, pero sí colaborar con el crecimiento de la economía barística del pueblo”.



En una noche festiva y reivindicativa, presentada por Lady Feps, con la participación de Antigua Escuela de Baile “Crisanto y María del Rosario”, Coros y Danzas “Mancha Verde”, la Peña los Imprevistos, Mayores y Cía y la chirigota invitada Los Fusionaos de Alcázar de San Juan, se pidió “tolerancia, respeto y libertad”, no solo para estos días, sino durante todo el año. Un mensaje que de una forma u otra incluyeron en sus letras de las chirigotas, en las que pidieron una efectiva igualdad de género, alzaron su voz contra la violencia machista y reclamaron el derecho de las mujeres, que han pasado por el tratamiento de un enfermedad cancerígena, a “sentirse guapas con o sin peluca”.



No podía faltar en esta noche lo acontecido en los últimos meses en Cataluña ni los viajes a Bruselas, unas veces de forma irónica y otra crítica, tanto con los catalanes, que reclaman la independencia, como con los políticos que utilizan el proceso catalán “como cortina de humo” frente a los problemas “reales” de la sociedad española, y todos estos mensajes entremezclados con simpáticos acontecimientos, ocurridos durante el año en la localidad y en Facebook, muy seguido y utilizado en Argamasilla de Alba, y todo con la gracia y salero que solo saben hacer las murgas.