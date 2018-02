The Psychedelic Furs actuarán en junio en Barcelona y Madrid

Lunes, 12 febrero 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

La banda británica The Psychedelic Furs, que alcanzó popularidad mundial a principios de los ochenta, actuará presentando en nuestro país The Singles Tour.

Las citas en España serán el viernes 8 de junio en la Sala Razzmatazz de Barcelona y el sábado 9 de junio en la Sala But de Madrid, tal y como informa la promotora Eclipse Group.

En ambas veladas sonará una selección de sus grandes clásicos, tales como Heaven, Love my Way, My time, Heartbreak Beat, Ghost in You, Highwire Days o Alice's House. Entradas en Ticketmaster.