Retirado el delito de encubrimiento contra dos de los acusados por el doble crimen de El Casar

Lunes, 12 febrero 2018

EL CASAR DE ESCALONA

Toledo | ELDIAdigital.es

El Ministerio Fiscal, así como las dos acusaciones particulares, han decidido retirar la acusación de encubrimiento a M.C.M.S.C. y F.S.S. en relación con el doble asesinato ocurrido en la localidad toledana de El Casar de Escalona el 29 de abril de 2012, delitos por los que se pedía una pena de 15 meses de prisión para cada una estas personas, por entender que las pruebas presentadas durante el juicio con jurado popular que se celebra desde el pasado 5 de febrero en la Audiencia Provincial de Toledo "no resultan suficientes" como para mantener la acusación.

Así lo han manifestado durante la sexta jornada de este juicio, en el que también se juzga a J.M.M. como presunto responsable de estas muertes y para el que han mantenido su acusación por dos presuntos delitos de asesinato.

Tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones particulares han coincidido en considerar que, durante este juicio, los delitos de encubrimiento de M.C.M.S.C. y F.S.S. no han quedado "suficientemente acreditados" a la vista de las pruebas.

SIN RESTOS EN LAS ARMAS

En esta jornada también han declarado distintos facultativos de Química, Biología y Criminalística que intervinieron en las investigaciones realizando distintos análisis de sangre, humor vítreo e hisopos de las uñas de las víctimas, D.F.V. y M.A.C.J., así como de las armas encontradas por los investigadores --una escopeta y un revólver--, el vehículo encontrado en el escenario de los hechos y otros objetos presentes en el mismo.

En este sentido, los facultativos del servicio de Criminalística de la Guardia Civil han afirmado que las armas de fuego encontradas no presentaban ningún resto en los análisis genéticos practicados, aunque han aclarado que, pasados unos días, "podría haberse borrado el rastro de restos". "Todo objeto expuesto a calor o humedad es susceptible de perder AND", han explicado.

Además, han comentado también que se encontraron restos de A.M., que declaró como testigo y al que J.M.M. responsabilizó de las muertes en su declaración en el primer día del juicio, en un encendedor y en distintas latas de refrescos y cervezas que estaban en el chiringuito donde ocurrieron las muertes, aunque no hallaron ningún resto de esta persona en el coche encontrado en el lugar. A este respecto, A.M. ya había reconocido en su declaración haber tomado dichas cervezas y refrescos en el lugar.

De su lado, los facultativos de Biología han detallado su participación en las investigaciones, apuntando que practicaron análisis en diez hisopos de las uñas de las víctimas. En este sentido, han manifestado que en dichos hisopos se obtuvo un perfil genético coincidente con las víctimas a excepción de una de las muestras de M.A.C.J., en la que se encontró una mezcla de los perfiles genéticos de ambos fallecidos.

RESTOS DE ALCOHOL EN D.F.V.

Finalmente, los facultativos de Química han relatado que recibieron y analizaron muestras de sangre y humor vítreo de M.A.C.J. y D.F.V., afirmando que en este último se encontraron unos niveles de alcohol que "en algunos casos, se considera al borde del coma etílico".

Esta pareja de facultativos han indicado que en los análisis practicados a D.F.V. también se detectó la presencia de Alprazolam --medicamento comúnmente conocido como Trankimazin--, aunque han incidido en que esta medicina se encontraba en el organismo de la víctima en un rango "normal" en una persona que está recibiendo un tratamiento con dicha medicación. "No es una cifra extraña en personas que se están tratando", han añadido.