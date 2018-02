Hacer el amor, la opción preferida para celebrar San Valentín

Martes, 13 febrero 2018

En uno de los días más románticos del año, los castellano-manchegos han confesado en una encuesta realizada por el portal de bodas Zankyou.es, cómo planean celebrarlo. El 73% afirma que le gustaría acabar su cita haciendo el amor, seguido de un 20% que desea un buen regalo, un 4% al que le gustaría una declaración de amor y el 3% restante ha opinado que sería un buen día para una petición de matrimonio.

El día en el que se celebra el amor a nivel mundial sigue generando polémica entre las parejas sobre si celebrarse o no. Los castellano-manchegosse han pronunciado y sólo el 50% lo celebrará. Los más valientes (50%) han reconocido que lo hace por la presión social del evento y el otro 50% por tener un detalle con su pareja.

Para esta fecha encontramos cientos de recopilatorios acerca de los mejores planes para celebrar San Valentín pero ¿cómo lo van a celebrar realmente los españoles? El 47% de los castellano-manchegos casados afirma que lo celebrará en la intimidad de su casa frente al 27% de las parejas de novios que prefiere hacer un plan romántico clásico como salir a cenar o ir al cine. El 26% de los encuestados aprovechará la fecha para hacer un viaje.

¿REGALAR O NO REGALAR? ESA ES LA CUESTIÓN

Una de las grandes dudas en este día es si hacer un regalo o no. Sobre todo ocurre por el miedo a no cumplir las expectativas de la pareja o incluso el “protocolo social”. En la encuesta de Zankyou, el 43% de los castellano-manchegos han reconocido que no hará ningún regalo de San Valentín,pero entre aquellos que sí (57%) han comentado que de hacer un regalo tienen en mente un libro o algo cultural.

El rango de precios para los regalos también es un tema polémico para los encuestados, no quieren quedarse cortos por miedo a ser tachados de tacaños, ni pasarse en comparación a otras fechas más señaladas como cumpleaños o aniversarios. Así, el precio medio de los regalos rondará entre 10€ y 50€. Los madrileños y vascos serán los más generosos con una media de regalo superior.

SAN VALENTÍN SIN PAREJA

Aunque el 14 de febrero es una fecha señalada para celebrar en pareja, una de cada tres personas han reconocido que también aprovechará este día para celebrar su amistad y cariño por familia o amigos. El 67% sigue siendo tradicional y lo prefiere celebrar sólo con su pareja.

El 47% de los castellano-manchegos que no celebrará este año San Valentín, de los cuales el 43% reconoce que es porque cree que es un día comercial, sin embargo, el 58% de los solteros reconoce que sí lo celebraría si tuviese pareja.