Rodríguez: “El único plan que Page piensa cumplir es el que garantiza su futuro político"

Martes, 13 febrero 2018

política

Ciudad Real | El Dia

En una rueda de prensa celebrada en Puertollano, Rodríguez ha afirmado que si de verdad Emiliano García-Page tuviera un plan para esta ciudad vendría a explicar por qué ha dejado fuera de las zonas ITI (zonas de inversión territorial integrada) a la comarca de Puertollano. Eso implica, según ha señalado, que dejen de llegar recursos e inversiones que sin duda ayudarían a traer riqueza y empleo a esta ciudad.

La propia Junta de Comunidades, en su página web, dice que el objetivo central de la Estrategia ITI es la recuperación sociodemográfica de las zonas elegidas, zonas con necesidades especiales de desarrollo. Por lo tanto, Page está renunciando a la recuperación sociodemográfica de la comarca de Puertollano, que no está entre las elegidas “supongo que el Ayuntamiento tendrá que explicar por qué no ha peleado por este tema y si no le interesa que la ciudad progrese”, ha aseverado.

Considera que el PSOE también debería explicar por qué en vez de construir un nuevo hospital, como tantas veces se ha prometido, lo que Page trae a Puertollano son médicos sin la titulación requerida. “Ya no solo lo dice el Jefe de Servicio, ya no solo lo dice el PP, es que la propia Organización Médica Colegial ha dicho que es inaceptable la contratación de médicos sin titulación homologada, tal y como ya advirtió el propio Ministerio”, ha señalado.

Rodríguez ha calificado de “vergonzoso” que Page y el PSOE “estén jugando así con la salud de las mujeres de Puertollano” y ha recordado que 60 mujeres al mes están pasando por una consulta de Ginecología ocupada por una persona que no está cualificada para ejercer. “Eso es lo que trae a Puertollano el señor García-Page con el consentimiento de la alcaldesa y aquí nadie dimite”, ha subrayado.

Está convencido el vicesecretario de Organización del PP de que la ciudad “sufre las consecuencias de las nefastas políticas del PSOE” ya que los socialistas “siempre han tratado a Puertollano como una ciudad de tercera división”.

Según ha manifestado, los sucesivos gobiernos del PSOE han sumido a la ciudad en una crisis sin precedentes, con una tasa de paro de casi el 28% (diez puntos por encima de la media nacional) y perdiendo habitantes, ya que ha bajado de la barrera psicológica de los 50.000.