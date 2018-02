El jurado declara culpable al acusado del doble crimen de El Casar de Escalona

Martes, 13 febrero 2018

Tribunales

SUCESOS | ELDIAdigital

El portavoz del Tribunal de Jurado, compuesto por siete hombres y cuatro mujeres, ha leído el acta por el que por mayoría de siete de sus miembros declaran al acusado culpable del delito por la muerte de D.F.V., así como del delito por la muerte de M.A.C.J, "eliminando cualquier posibilidad de defensa" en ambos casos.

Del mismo modo, el jurado ha declarado culpable al procesado del delito de tenencia ilícita de armas de fuego sin licencia ni permiso.

El jurado ha tenido en cuenta a la hora de tomar su decisión la declaración de la madre de D.F.V. en la que señaló que alertó a la policía al oír un coche derrapando en la puerta de su casa --que conducía J.M.M.-- y que temía que le podía suceder algo a su hijo.

Del mismo modo, considera que la versión del acusado "no es creíble por las contradicciones que presenta" en cuanto al suceso. "No nos creemos que huyera por miedo a las represalias sino para huir de la justicia", ha indicado, para señalar igualmente que han tenido en cuenta la declaración del testigo A.M. por "considerarlas creíbles y compatibles con los hechos".

LAS PENAS



Con todo, el Ministerio Fiscal mantiene para el acusado la pena solicitada de 18 años de cárcel por cada uno de los delitos de asesinato al considerar que es "proporcionada" con los hechos que se han juzgado, así como de dos años de prisión por tenencia ilícita de armas.

De su parte, una de las defensas también mantiene la pena de 36 años de cárcel para el acusado por dos delitos de asesinato consumado y otros dos por tenencia ilícita de armas; mientras que otra de las defensas eleva la pena a 20 años por cada uno de los asesinatos y pide también otros dos por tenencia ilícita de armas.

De su parte, el abogado defensor de J.M.M. ha solicitado para el acusado 10 años de cárcel por cada muerte si se estima que son homicidios o 15 si se estima que son asesinatos, y un año de prisión por el delito de tenencia ilícita de armas.

Los familiares de J.M.M. han acudido a la lectura de veredicto del jurado popular y al termino del mismo se han dirigido, antes de desalojarse la sala, al presidente del Tribunal del Jurado para recriminarle que no se había hecho justicia.

Del mismo modo, y ya a las puertas de la Audiencia Provincial de Toledo, uno de los familiares se ha dirigido a los periodistas que ha seguido el juicio durante estos días para recriminarles su labor. "La culpa de esto también la tenéis vosotros, contad la verdad", ha dicho, para después amenazar con agredir a uno de los periodistas que se marchaba del Palacio de Justicia.