Martes, 17 enero 2017

Política

La diputada provincial en Guadalajara Yolanda Ramírez, hasta hace unos días única representante de C's en la institución provincial y ahora diputada no adscrito tras dimitir del partido, ha confirmado que no devolverá su acta, enfatizando que no ha pactado "absolutamente nada" con el PP, formación que gobierna en minoría gracias en su momento al apoyo en la investidura de C's, formación que ya no tiene presencia en la institución.