Hernando reta a Cospedal a que solicite un debate en las Cortes para que "expliquen que no hubo recortes"

Miércoles, 14 febrero 2018

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha retado a la presidenta del PP en la región y expresidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, y a su partido a que "solicite un debate en las Cortes regionales para que intenten explicar que no hubo recortes", después de que Cospedal afirmara este domingo que no es cierto que en su etapa hubiera recortes porque "no había dónde recortar".