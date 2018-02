El aparcamiento de Astrana Marín registra 72 reservas de plazas en una semana tras bajar los precios

Miércoles, 14 febrero 2018

plan de viabilidad

Cuenca | ELDIAdigital.es

Una nueva campaña de comercialización de la empresa que presentó el Plan de Viabilidad y la bajada de precios ha favorecido este aumento de reservas "en tan solo una semana". El precio de las plazas ha bajado hasta los 12.400 euros y la señal de reserva a 50 euros; "con estas condiciones todo indica que se anime más gente a adquirir una plaza", que saldría a 46 euros al mes, durante 40 años que dura la concesión con el mantenimiento incluido.

Gómez ha adelantado que el equipo de Gobierno llevará al pleno del mes de marzo la propuesta de compromiso plurianual para la construcción, un trámite para conseguir crédito, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

El edil ha confiado en que la oposición vote a favor, ya que sus portavoces le han transmitido "en numerosas ocasiones que este problema hay que solucionarlo" y ha considerado que "no se puede desaprovechar una nueva oportunidad", aunque ha asegurado que de no ser aprobado en sesión plenaria, "continuará buscando una solución que no suponga cerrar el agujero, sino lograr un aparcamiento que será utilizado por residentes y visitantes".