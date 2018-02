Albacete rinde homenaje al jazz con un ciclo de conciertos "explicativos"

Miércoles, 14 febrero 2018

arranca este jueves

Albacete | ELDIAdigital.es

La Universidad Popular (UP) de Albacete y el Ayuntamiento de la capital, han organizado un ciclo de conciertos "original" sobre el jazz con el que el que se pretende rendir homenaje a figuras tan destacadas como Chet Baker, Billie Holiday o Pat Metheny, no solo a través de la música sino con una introducción "explicativa" al inicio de cada sesión, como ha explicado uno de sus organizadores y profesor de la UP, Javier Hidalgo.