El AMPA del colegio El Carmen pasa a la acción para reclamar un mantenimiento adecuado del centro

Miércoles, 14 febrero 2018

Educación

Cuenca | D. Guijarro

Una iluminación deficiente por debajo de lo que obligan las normas, puertas comidas por la carcoma con agujeros por donde los niños pueden meter las manos, una alarma contra incendio que no funciona y realizar obras en el depósito de la caldera que está en el exterior. Estas son las condiciones en las que estudian a diario los niños que acuden al colegio El Carmen en el Casco Antiguo de Cuenca.

No son los únicos problemas que tiene el centro pero sí los más urgentes y que los padres y madres de este centro llevan tiempo denunciando. Son años en los que lamentan que no se atienden sus quejas por las vías oficiales y ya se han cansado. Por este motivo, han decidido pasar a la acción y emprender una campaña para hacer visible su malestar.

Esta tarde han colgado en la fachada del colegio una pancarta con el número de días que han pasado desde que el Ayuntamiento les prometiera que tomaría medidas sin que nadie haya puesto remedio y que actualizarán según vayan pasando los días como recuerdo del tiempo que tardan en cumplir sus promesas. Una acción que no se limitará a los muros del colegio ya que muchos de los padres han anunciado que trasladarán también a los balcones de sus casas para que el problema se vea por toda la ciudad.

A esta medida le seguirán otras acciones periódicas como que los niños acudan a clase con frontales para denunciar la falta de luz, la coordinación con otros colegios de la capital que están en una situación parecida para reunirse una vez por semana frente al Ayuntamiento y enumerar los problemas que tienen. Una reivindicación en la que tampoco descartan realizar encierros nocturnos hasta que “las administraciones dejen de pasarse la bola de unos a otros y tomen cartas en el asunto”.

Así lo explicaba el presidente del AMPA Mangana, Fernando Ballesteros, que recordaba que “son seis años en los que hemos tenido la callada por respuesta por parte del Ayuntamiento y de la Consejería de Educación y que son pequeños arreglos que no costaría mucho dinero hacerlos”.

Destaca que no quieren buscar culpables sino soluciones que ahora pueden llevarse a cabo antes de que los problemas vayan a mayores o haya que lamentar alguna desgracia con los niños. En este sentido, reconocen el malestar por las declaraciones del portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento realizadas por la mañana al asegurar que “negarse en banda a realizar esa actuación es de tener muy poco sentido común. Estoy seguro que si él tuviera hijos en este colegio no permitiría esta situación”, subrayaba Ballesteros.

Lamentan que en todo el tiempo en el que llevan denunciando esta situación ni la Junta ni el Ayuntamiento están realizando un mantenimiento adecuado en los colegios de la capital. “Esto no sucede en los municipios que los alcaldes cuando llegan el verano mandan una cuadrilla para realizar los pequeños arreglos que durante el curso no se pueden hacer. Esto en Cuenca no está ocurriendo desde hace mucho tiempo”, lamentan.

Critican que se realicen promesas que luego no se cumplen y días después declaren públicamente que no van a hacer lo que prometieron a pesar de que “no son actuaciones tan caras que no se puedan llevar a cabo”, sentencia el presidente del AMPA.