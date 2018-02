Godoy lamenta que Mariscal pretenda “quitarse de encima” el proyecto de los ascensores al Casco Antiguo

Jueves, 15 febrero 2018

tras la reunión del consorcio

Cuenca | ELDIAdigital.es

Godoy ha desmentido tajantemente la información difundida por el Ayuntamiento de Cuenca en relación a la última reunión de la Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca y ha negado que se alcanzaran acuerdos sobre la viabilidad económica del proyecto o la solvencia del Consorcio para abordarlo.

No obstante, ha querido aclarar de que los 6 millones de euros a los que ascendería el presupuesto de los ascensores Zóbel y Torner, los dos primeros que se acometerían, el Consorcio de la Ciudad de Cuenca sólo tendrían que aportar 1,2 millones de euros, pues el 80% restante lo financiaría el Gobierno regional a través de fondos europeos. Actualmente, el Consorcio tiene más de 12 millones de euros de liquidez.

El delegado de la Junta ha explicado que el único acuerdo que se adoptó en la Comisión Ejecutiva en relación a este proyecto fue volver a remitirlo al Ayuntamiento de Cuenca para que los técnicos municipales emitan un informe sobre su viabilidad, debido a la insistencia del alcalde, que aseguró no conocer el proyecto pese a haber mantenido varias reuniones con el vicepresidente primero del Gobierno regional y con el grupo de arquitectos Cuenca IN, que también lo han presentado ante la Gerencia de Urbanismo, el Servicio de Infraestructuras y Obras del Ayuntamiento, la Comisión de Movilidad, la Policía Local o los grupos políticos en la oposición.

“Mariscal está intentando quitarse de encima el proyecto de los ascensores porque no va a permitir que ningún proyecto auspiciado por la Junta vea la luz, aunque eso suponga que en Cuenca no se haga nada durante otros cuatro años”, ha asegurado Godoy. No obstante, ha añadido que “si para el alcalde de Cuenca lo importantes son las medallas, la Junta está dispuesta a que sea él quien lo presente ante el Consorcio”.

Queja formal al Consorcio

Por otra parte, el delegado de la Junta ha avanzado que enviará una carta al presidente del Consorcio de la Ciudad de Cuenca y a los miembros de la Comisión Ejecutiva para quejarse por la utilización que hace el alcalde de Cuenca de los contenidos de las reuniones, habiendo roto unilateralmente por segunda vez el acuerdo de consensuar los comunicados de prensa que se envían sobre las mismas.

Por otra parte, el delegado de la Junta, Ángel Tomás Godoy, considera también que el alcalde de Cuenca, Ángel Mariscal, “ha dejado a la ciudad tirada a la ciudad” al aceptar que el Grado de Turismo no se implante en Cuenca, en contra del criterio de las asociaciones de hostelería de la provincia, CEOE CEPYME Cuenca, profesores y alumnos del campus universitario de Cuenca y el propio Partido Popular de Cuenca.

Godoy considera “lamentable” que “el único alcalde de la región que no se ha puesto del lado de sus ciudadanos para reivindicar lo que la ciudad necesita sea el de Cuenca”.

Pese a todo, ha asegurado que la actitud de Mariscal no le sorprende pues ha recordado que “hizo lo mismo con el Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha”, en referencia a la defensa que llevó a cabo Ángel Mariscal de las enmiendas del Partido Popular a los presupuestos regionales de 2017, pese a que su aprobación hubiera supuesto el cierre de este espacio expositivo.

El delegado de la Junta ha llamado también ha atención sobre el cambio de opinión del primer edil conquense, que hasta hace unas horas consideraba el Grado de Turismo “irrenunciable” para Cuenca, y le ha pedido que explique “qué ha cambiado”.