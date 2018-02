“Rincones de Juan de Portoplano” (Jesus Millán)

Viernes, 16 febrero 2018

El de Portoplano se quedó un largo rato, frente a una escultura, que estaba situada en un parque, debajo de un enorme árbol. Y reflexionaba sobre el sentido de los sentidos. El pensar un tema es como un enorme plato de espaguetis, todos los fideos entrelazados, todos tocándose, todos relacionándose, no sabiendo muy bien, cuántas aristas y perspectivas y dimensiones y variables y datos y conceptos disponen. De ahí la enorme dificultad del pensar humanístico y filosófico.

- No necesito, ni busco controversias, ni polémicas, no necesito, no busco, no deseo. No necesito tener adversarios, menos enemigos, no necesito para sentirme a gusto conmigo mismo. Usted piensa equis, el otro zeta, y yo eme, pues cada uno se coma su pan con la salsa que quiera. Ciertamente creo que unos enunciados son más verdaderos que otros, sobre el mismo tema.

- Intenta analizar de dónde se originan tus ideas-conceptos, si es porque crees que son los mejores y más verdaderos y útiles y racionales y bondadosos, o son, en ese tema, porque se oponen a otros individuos o ideología o cosmovisión o metafísica.

- Toda frase es silencio y toda frase es sinfonía, es blanco y negro y grises y colores.

- Hay personas que necesitan la enemistad de alguien, por motivos, conscientes o inconscientes, y van buscando reñir-discutir, hacer mal a ese individuo, para que esa persona tenga que defenderse, y ya tienen una razón-motivo para racionalizar su mal.

- Debemos admitir, que ni siquiera los próximos, valoran el bien o el mal de una persona cercana. O dicho de otro modo, tantas veces, nos damos cuenta, que por afectos o amor o amistad o sentimientos, no valoramos el bien o el mal de una persona cercana.

- Algunos estiman la misma acción, valoran el mismo acto, de diferente modo, según sea de una persona o sea de otra.

- Debemos preguntarnos si estamos en una sociedad, que ha reducido y rebajado mucho su nivel moral y ético correcto a nivel individual, aunque haya aumentado mucho su nivel moral correcto a nivel jurídico y político.

- Si se critica tanto a la clase política, al final, nos perjudicaremos todos y todos mucho. Habrá que criticar la realidad puntual negativa, pero no a todas las personas, ni todos los hechos.

- Usted tiene múltiples necesidades y deseos, y cree en el fondo, que el resto de sociedad y de la política se lo tienen que satisfacer. Y si no lo hacen está en una situación de frustración continua, o de búsqueda de placer sin límites. En definitiva cae en el hedonismo o en el materialismo o en el relativismo, porque no es capaz de autocontrolarse de forma correcta y en el mayor grado de verdad.

- Debe pensar usted cómo colabora en el bien de la sociedad, y según eso, ser consciente de lo que pide y no pide. Otra cosa es que esté enfermo, pero si está sano, usted tiene el derecho y el deber de contribuir al bien de la sociedad, con su trabajo, con el estudio, etc.

- No traspases el odio que tienes a una persona, a los hijos de esa persona, ni a los nietos.

- Puede en algunos casos que las abuelas y abuelos creen mucho rencor a algunos nietos frente a otras personas, sean otros miembros de la familia, sean otros estratos sociales.

- ¿Si en ochenta años hacemos muchos bienes y muchos males, conviene vivir muchos más años para hacer muchos más males y muchos más bienes?

- Existen siete errores morales graves, antes llamados siete pecados capitales, no he conocido ninguna persona, incluido yo mismo, que no caiga en uno o en varios de esos errores morales y éticos graves.

- No me tienes que amar y tratar como a tu hijo, o a la persona que más quieras, pero al menos trátame como una persona.

- Hay personas que medio soportan que su hermano o hermana tenga más cultura o más estudios o sean más morales que ellos mismos, pero lo que no soportan es que sea un primo o un cuñado o una suegra.

- Se dice que el que tiene más de algo, se siente superior al que tiene menos de ese algo, sea ese algo poder económico o social o cultural, pero muchas veces, es al contrario, el que tiene menos por envidia, no soporta al que tiene más, más de ese algo, sea ese algo lo que sea. Y al final, el que tiene menos le va haciendo la vida imposible al que supuestamente tiene más de ese algo, por envidia-avaricia-codicia-etc.

- No siempre son los ricos los que no quieren juntarse con los menos ricos, sino muchas veces, son los menos ricos los que no quieren juntarse con los más ricos. Sea riqueza en cultura o en poder social o en dinero o en…

- A veces, los de abajo se vengan de los supuestos de arriba, no de todos, pero si caen en su esfera alguien que representa o viene de una escala mayor, los de abajo empiezan a hacerle la vida imposible, marginando o silenciándolo, por ejemplo, un adolescente tiene un móvil mejor, y los otros, que no tienen o tienen uno peor, le hacen de lado. En los mayores también sucede lo mismo, pero por otras razones y motivos.

- Demasiadas personas presentamos un problema de tal tipo equis, cuándo es del tipo zeta, por ejemplo, un problema de tipo profesional o laboral cuando es personal y afectivo, un problema equis actual, cuándo es un problema o herida del pasado.

- Intenta curar de forma correcta y legal y moral tus heridas y traumas del pasado. Todos los individuos lo sufren. Porque si no lo haces, al final, causarás otras heridas-traumas e injusticias en otras personas.

- Siempre he pensado, no se lo creerá, que antes de leer usted mis escritos, lea y piense y medite los de los grandes clásicos de la humanidad, de filosofía, literatura y demás saberes. Y sobretodo manual de ciencias, manual de todas y cada una de las ciencias. Si después, después de dedicar a esto varios lustros, quiere leer lo que yo he escrito, se lo agradezco, pero después.

- Los grandes genios del saber de la humanidad, los grandes principios y conceptos aceptados por la comunidad científica, a y en todos los saberes, serán los peldaños en los que tiene que mirarse y percibir el mundo. Para no ser engañado, ni por usted, ni por los demás. Seguir los grandes principios y verdades de la racionalidad, racionalidad científica-filosófica-religiosa-moral ortodoxa y lo más verdadera posible.

- Creo que la función y finalidad esencial de un artículo o un escrito, no es ser leído por muchas personas, sino intentar que contenga el mayor grado posible de verdad-bondad-belleza-utilidad-racionalidad-prudencia-sentido común… La función de un artículo periodístico no es llenar y rellenar el ego del escritor-escribiente, sino dar un servicio a la sociedad, en este caso, de palabras y frases con el mayor grado posible de verdad-bondad-bien-utilidad…

El de Portoplano, después de su reflexión-meditación-ensimismamiento interior, producido en los ambientes exteriores, volvió a su hogar-casa-vivienda. Hoy preguntándose, si servía para algo, tanto pensar, toda la vida dedicándose a pensar, de alguna manera, habiendo siempre quedado como singular-diferente, casi siempre paseando solo y en soledad. Se preguntaba ese día si habría servido para algo, si serviría para alguien.