El presupuesto de 2018 duplica las inversiones y mantiene el gasto social

Sábado, 17 febrero 2018

cabanillas

Guadalajara | ELDIAdigital.es

Las líneas maestras del presupuesto 2018 pasan por una subida muy notable del capítulo de inversiones reales (pasan de 213.000 euros en 2017, a 489.000 este año, incrementándose un 130%), y por el mantenimiento o ligero incremento en las partidas de gasto social, cultural y deportivo. También se mantienen o suben ligeramente las partidas presupuestarias que tienen menos margen de maniobra en virtud de la voluntad política, y que vienen muy determinadas de antemano, como son los salarios del Personal (el 27% del Presupuesto, con 2'7 millones de euros de gasto y un incremento del 1'5% respecto a 2017), o el Gasto Corriente en Bienes y Servicios, que se eleva a 5'3 millones de euros, y que supone la parte más cuantiosa del Presupuesto: Un 52'5%, ya que es la partida que soporta los principales contratos municipales.





Colectores, puente en el arroyo, renovación de parques...

En cuanto a las inversiones programadas para este año, la obra más importante -que aparece consignada con 250.000 euros- es el arreglo de los colectores de aguas pluviales de algunas zonas del municipio que arrastran problemas de inundaciones en las viviendas cuando hay lluvias torrenciales. Hay que recordar que esta inversión -que pretende solucionar un problema histórico en la localidad, que afecta a decenas de casas-, ya pretendió hacerse a través de la partida de “Inversiones Financieramente Sostenibles” aprobada en septiembre. Sin embargo, el encarecimiento del proyecto de conducción de aguas residuales hasta la Depuradora desde los Polígonos 1 y 2 obligó a posponerla. El alcalde, José García Salinas, se comprometió entonces a consignarla en los Presupuestos 2018, y así aparece ahora.



Otras partidas para inversiones de calado que aparecen en los Presupuestos son 60.000 euros para la prometida construcción de un puente-pasarela sobre el Arroyo Cabanillas, entre el Recinto Ferial y el Centro Joven, un proyecto que es un compromiso electoral del Equipo de Gobierno. También hay 50.000 euros para continuar el proyecto de mejora y renovación de parques y zonas infantiles iniciado en 2017; y 22.000 euros para la compra de un nuevo vehículo para las Brigadas Municipales. Otra partida de 20.000 euros se destinará a la adquisición de un nuevo sistema de emisoras digitales para la Policía Local, y hay casi 19.000 euros para mejorar la seguridad en el paso de peatones que cruza a nivel la carretera CM-2017, comunicando El Mirador con la Calle San Sebastián, y que también es otro compromiso del Equipo de Gobierno.



También aparecen en el capítulo inversor 18.600 euros para trabajos de pavimentación de calles. Respecto a esta partida, el alcalde, José García Salinas, señala que esta cuantía se reduce notablemente respecto a la del año anterior, pero explica que eso no significa que no se vayan a ejecutar este tipo de obras: “Esto tiene una explicación técnico-contable”, señala Salinas. “Como los técnicos han avalado que los trabajos de asfaltado se pueden hacer mediante 'inversiones financieramente sostenibles', como ha ocurrido en 2017, en este año 2018 este tipo de trabajos los hemos sacado del Presupuesto inicial, y los haremos con las IFIS, que se aprueban después, pues salen del remanente de tesorería”, añade el primer edil. En este sentido el alcalde ha avanzado que, a falta de cerrar las cuentas, ya es seguro que el ejercicio de 2017 volverá a cerrarse con superávit, como ya ocurriera en 2016 y 2015.





Nuevo Centro de Fitness Municipal y limpieza urbana los fines de semana

Otra inversión que no aparece en el Presupuesto pero que se ejecutará con remanente de tesorería es la construcción de una nueva instalación deportiva municipal. En concreto se va a levantar en la localidad un nuevo Centro de Fitness Municipal, que pretende dar solución a la saturación que tienen actualmente los espacios disponibles para estas disciplinas en el Polideportivo San Blas. “Se trata de una obra muy necesaria y muy demandada por los cientos de personas que practican los diferentes tipos de gimnasia y ejercicio que se ofrecen en el Polideportivo. Hay que explicar que en estos últimos dos años el número de usuarios de las instalaciones deportivas se nos ha disparado, y el San Blas se nos ha quedado pequeño”, comenta el alcalde. Este proyecto va a tener un coste aproximado de unos 600.000 euros (aún está pendeinte de cerrarse) y se pretende que su construcción se realice este mismo año. “Será un edificio versátil al que se trasladará toda la actividad de fitness: zumba, aeróbic, bicicletas estáticas, las salas de musculación, etcétera”, explica Salinas.



Otro aspecto reseñable del Presupuesto se encuentra dentro del apartado de Gastos Corrientes, que crece en 100.000 euros. Lo destacable del capítulo es que este incremento en la partida está destinado a habilitar un nuevo “Servicio de Limpieza Urbana de Fines de Semana y Festivos”, del que actualmente carece Cabanillas. Hay que explicar que la actual contrata -que se adjudicó en 2012 por un periodo de 8 años- no contemplaba prestar servicio en estos días; y que además ya en el último año de la anterior legislatura el contrato se llevó a la ampliación máxima permitida por la Ley. Por este motivo, el nuevo servicio no puede implementarse a través de un incremento a la actual concesionaria, y va a ser licitado de modo independiente.



Además, en las cuentas que se votarán este lunes aparece también un incremento de cerca de 10.000 euros en la partida destinada a Cultura, “con el fin de afianzar una línea de trabajo que ha sido una clara seña de identidad de la política municipal en Cabanillas en los últimos dos años”, explica Salinas. “Si hay algo que ha caracterizado nuestra gestión hasta la fecha, además del rigor presupuestario, ha sido el incremento exponencial de la actividad sociocultural en el municipio, y vamos a seguir insistiendo en esta línea”, añade el alcalde.

Cancelación de la deuda del municipio

El presupuesto 2018 recoge un informe anexo sobre el estado de la deuda municipal, que refleja que a 1 de enero de este año el Ayuntamiento ya sólo mantiene un único crédito bancario, y que la cantidad que se adeuda es de tan solo 1'8 millones de euros. En este sentido el alcalde ha ratificado su compromiso de que en los próximos meses, aprovechando el remanente de tesorería, se va a proceder a la cancelación total de esta cuestión, por lo que Cabanillas dejará en breve su deuda completamente a cero. “Desde que soy alcalde este Equipo de Gobierno ha hecho hecho los deberes económicos con total pulcritud. Hemos respetado el techo de gasto que nos impone el Estado, hemos cerrado cada ejercicio con superávit, y en muy pocas semanas veremos como la deuda bancaria, que cuando llegamos a la Alcaldía era de casi 5 millones de euros, se queda a cero”, ha señalado en este sentido José García Salinas.



Por último, cabe referir que el Proyecto de Presupuestos para Cabanillas presentado por el Equipo de Gobierno Municipal tiene el visto bueno de la Secretaría y la Intervención del consistorio. Tras elaborar los preceptivos informes económicos y financieros, los habilitados nacionales han dictaminado su postura favorable a las cuentas, señalando que cumplen con el requisito del equilibrio presupuestario. Además, el alcalde ha recordado que para su elaboración se han tenido en cuenta aportaciones y sugerencias ciudadanas recibidas a través del buzón de correo electrónico que se habilitó para ello: “Prácticamente todas las peticiones encajaban en el proyecto que queríamos desarrollar, no ha habido ninguna solicitud inabordable, por lo que las sugerencias recibidas se van a poder atender”, finaliza Salinas.