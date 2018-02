El Seminario de Cáritas reivindica la importancia de visibilizar la lucha contra las desigualdades

Sábado, 17 febrero 2018

Medios de Comunicación y Cooperación

Cuenca | ELDIAdigital.es

La jornada comenzó con un homenaje a los 66 periodistas y 111 cooperantes que fallecieron en 2017 desarrollando su profesión.



José Martín, director de Cáritas Diocesana de Cuenca, daba la bienvenida a los participantes, junto con Elsa González, presidenta de la Asociación de la Prensa; Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española y el obispo de la Diócesis de Cuenca, José María Yanguas.

Martín resaltó la importancia de contar con espacios de este tipo que abarquen la formación y la sensibilización desde la cooperación y la comunicación con el objetivo de visualizar la realidad social a nivel mundial. Por su parte, Elsa González, destacó la importancia de que la realidad debe ser confirmada por los medios de comunicación, donde los periodistas nunca deben perder la ética. Manuel Bretón, apeló que las organizaciones sociales deben seguir siendo pioneras en la lucha de los más empobrecidos. De ahí la importancia del trabajo a favor de las organizaciones sociales como la casa de la solidaridad, donde cada día, los agentes implicados dan lo mejor de sí mismos y siempre por los más empobrecidos.



La primera ponencia de la jornada, corrió a cargo de Sebastián Mora, secretario general saliente de Cáritas Española, quien instó en la importancia que, en un tiempo líquido, como en el que nos encontramos actualmente, necesitamos personas sólidas. Dado que vivimos en un mundo de pura tendencia en el que cambiamos constantemente, lo que nos conduce a un estado de “ignorancia informal”. Destacando que las sociedades, nunca han tenido tanta información y datos pero, a pesar de esta riqueza, no llegamos a tener una reflexión lo que conduce a sufrir una pérdida de la reflexividad.



Seguidamente, Patricia Cazorla, secretaria general de Cáritas Cuenca, llevó a cabo una reflexión de los últimos diez años en el panorama internacional centrándose en la revolución de las nuevas tecnologías; el medio ambiente y el cambio climático; los conflictos armados; los movimientos migratorios, donde destacó que más de 65 millones de personas (ACNUR, 2017) son personas refugiadas, de esta cifra, el 87% ha sido acogido por los países más empobrecidos como Turquía, Libia o Irak, en el caso de los refugiados Sirios.



A este respecto, Alfonso Armado, presidente de Reporteros Sin Fronteras, destacó la importancia de no solo centrarnos en los valores cuantitativos sino también en valores cualitativos. De tal forma que un periodista no se debe convertir en un activista y, desde esta profesión, se debe prestar atención a lo que sucede en el mundo y así no tener una visión empobrecida del mundo, de la realidad en la que vivimos.



Por la tarde, el coronel Ignacio Fuente, visualizó la situación de las distintas corrientes islamistas a nivel mundial. En esta línea, destacó la importancia de para poder desarrollar un país, lo primero que tiene que tener es seguridad y, después, desarrollo. La experiencia así lo ha demostrado, aseguró. La consideración de que nos encontramos “en un tiempo de guerras permanentes, donde muchas de las guerras se prolongan a lo largo de las generaciones”.