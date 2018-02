El BM. Azuqueca gana al Malagón y sigue en la lucha por la primera plaza

Martes, 20 febrero 2018

Buen partido con victoria en casa por 28-24 frente al conjunto de Malagón, que da dos puntos más al Avangreen Bm Azuqueca para seguir en la lucha por la primera plaza. El encuentro comenzó con un conjunto rojinegro muy asentado en la pista, y con pocas imprecisiones. Con una defensa muy solida y solidaria, los azudenses controlaban el ataque de los manchegos, y por otro lado realizaban ataques con mucho movimiento de balón y muy efectivos.

Las primeras pero pequeñas ventajas fueron para los locales, que a pesar de eso no conseguían abrir brecha en el marcador. El conjunto del Catedra no perdía la cara al partido, y con su lanzamiento exterior y la buena aportación de su portero no dejaban que las ventajas en el marcador fueran grandes. La primera mitad acabó con 14-12 para los locales, y con todo pendiente para la segunda parte.

El inicio del segundo periodo fue muy bueno para los rojinegros. Siguiendo con el buen trabajo en defensa y aprovechando su juego rápido, pudieron aumentar la diferencia hasta las cuatro goles en diez minutos. Después del empujón inicial, el equipo de Ciudad Real se recuperó y no permitió que la ventaja fuera a más. Aun así y a pesar de las defensas adelantadas de los rivales, el equipo azudense se mantuvo seguro tanto en defensa como en ataque, y a falta de diez minutos llevó la ventaja hasta los seis goles. En los últimos instantes los del Catedra redujeron un poco las diferencias, pero aun así el marcador acabó con un 28-24 para los locales.

Ficha técnica:

AVANGREEN BM AZUQUECA – 28: Víctor (P), Pelle (P), Beni (P), Abel (1), Besga (3), Julio, Diego (1), Eduardo (1), Javi (9), Jimmy (3), Jose (2), Marcos, Oscar (2), Pedro, Riki (4), Tavira (2)

CATEDRA 70 – 24 : Merino, Ripoll (3), Baeza, Gallego, Herencia (4), Angel R., Segovia (3), Arenas (3), González (2), Cruz, Tapiador (9), Cardos, Marcos S., Oliva