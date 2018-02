El PP pide a García-Page "realidades verificables" en el campus de Guadalajara

Lunes, 19 febrero 2018

Universidad

REGIÓN | ELDIAdigital

El secretario general del PP,Vicente Tirado, ha pedido al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page , "realidades verificables" en el campus de la Universidad de Alcalá de Guadalajara, pues ha añadido que "no valen las buenas palabras".

En rueda de prensa, Tirado se ha referido de este modo a la firma del contrato programa que este lunes ha formalizado el Ejecutivo regional con la Universidad de Alcalá y que incorpora un modelo financiero.

"Le pedimos realidades verificables. A ver cuántas inversiones se realizan en 2018. No valen las buenas palabras y no hacer nada", ha insistido Tirado, que ha advertido que al ser el 2019 año electoral el Gobierno regional "no ejecutará nada".

De igual modo se ha referido a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para pedir al Ejecutivo autonómico que "deje de insultar y de tratar mal a la institución académica", pues esta actitud lo único que provoca es "disuadir de matricularse en la universidad de la región a los jóvenes".

"No se puede decir que hay un déficit en la UCLM porque eso significa agredirla constantemente. El mayor riesgo reputacional de la UCLM es el propio Gobierno de Page. Los profesores están alarmados y asustados, hace falta financiación suficiente y no puede haber excusas de mal pagador", ha concluido.