El periodista Jesús Úbeda presenta su primer libro de poesía 'Aterrizaje forzoso'

Lunes, 19 febrero 2018

Aterrizaje forzoso fue escrito entre septiembre de 2016 y enero de 2017. Sus poemas plasman un cambio de vida, una especie de aburguesamiento imprevisto. "Es un proceso sordo –cuenta Úbeda- e inevitable. De repente, no es que te des cuenta de que ya no eres un niñato, sino de que no tienes la edad como para seguir siéndolo".



La rutina que impone sentar la cabeza, reflexiones personales sobre religión y política, los amores y los desamores, y una serie de homenajes –entre ellos, a David Bowie, a Leonard Cohen, a Enrique Bunbury o a Concha García Campoy- conforman un libro en el que, en palabras de Paskual, "hay vida, pero sobre todo, hay literatura. Y mucha música, externa e interna".

"Su escritura –escribe Valdeón-, alta en gradación, sucia de aceros, rompe a patadas las puertas que encuentra y anuncia lo evidente". "A solas arma sonetos –dice el maestro Raúl del Pozo-, estrofas que tienen timbre de calle con versos de línea clara".



Aterrizaje forzoso sale a la venta el 20 de marzo de 2018 y se podrá adquirir en las mejores librerías, como la de El Corte Inglés o La Casa del Libro. Se presenta el mismo día, en la Casa de Granada (Calle del Doctor Cortezo, 17, M/Tirso de Molina, Madrid) a las 19:00. Acompañarán al autor Igor Paskual y Raúl del Pozo.