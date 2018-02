La banda multicultural Patax presenta nuevo disco en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid

Lunes, 19 febrero 2018

MÚSICA | Judith Mateo

Patax sigue una trayectoria imparable y por ello presentará en directo su nuevo y cuarto disco, Creepy Monsters, jueves 22 de Febrero en el Teatro Nuevo Apolo, dentro de la programación del Festival Atlantic Sons.

El cerebro, promotor y motor de este concepto musical es el percusionista, compositor y director de la banda, Jorge Pérez. Él conduce el concepto 'Fusión' hasta un territorio completamente inexplorado, donde la comunicación física entre el Jazz, el Flamenco, el Funk, el Latin Jazz, el Ritmo Afrocubano, Góspel, Soul o Hip Hop, es la clave de sus complejas, explosivas y mágicas atmósferas.

Creepy Monsters tiene 12 temas, de los cuales siete son composiciones originales de Jorge Pérez, mientras que los otros cinco son arreglos inverosímiles de temas tan dispares como Higher Ground de Stevie Wonder, el tema principal de la serie Game Of Thrones, Bad de Michael Jackson, Volver de Carlos Gardel o el mismísimo Himno Oficial de los Estados Unidos, The Star Spangled Banner.