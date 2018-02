El PSOE de Albacete se sumará a los paros laborales del Día de la Mujer

Lunes, 19 febrero 2018

jornada reivindicativa

Albacete | ELDIAdigital.es

El Partido Socialista en la provincia de Albacete aprobará el próximo 8 de marzo los paros laborales de dos horas convocados por los sindicatos CC.OO. y UGT, en una jornada reivindicativa coincidente con el Día Internacional de la Mujer y que lleva por lema “Trabajos y salarios dignos, sin ellos no somos ciudadanas”.

Así lo anunció este lunes la vicesecretaria general de Igualdad del PSOE albaceteño, Amparo Torres, quien añadió que desde la dirección provincial se promoverá mediante el envío de mociones a los consistorios de la provincia "que se sumen a esta iniciativa, como una medida de concienciación y reivindicación ante la situación generalizada e insostenible de desigualdad laboral que sufrimos las mujeres en nuestro país".

"El objetivo del Partido Socialista", dijo Torres, "es una sociedad libre de machismo, una sociedad en la que los hombres, nuestros compañeros de viaje consigan abandonar la jaula de la virilidad en la que han crecido para recorrer el camino de la igualdad real de nuestra mano". "Por ello, con motivo de la conmemoración del 8 de Marzo, desde el PSOE seguimos reclamando medidas y políticas para un verdadero cambio social que suponga una profunda transformación estructural en la que las mujeres seamos protagonistas, copartícipes y líderes", expuso la vicesecretaria de Igualdad.

Amparo Torres lamentó que el Gobierno de España "no tenga en su agenda el combatir todas las desigualdades y la de género", por lo que justificó la presentación hoy mismo por parte del PSOE de una proposición de ley de Igualdad de Trato y Oportunidades entre mujeres y hombres en materia retributiva, "que queremos debatir con los grupos parlamentarios en el Congreso para que se apruebe lo antes posible" y cuyo objetivo "es que se cumpla la legalidad que no cumplimos como país, ordenando, revisando, cambiando y derogando algunas normas, unas porque no se cumplen y otras porque obstaculizan llegar al fin último, que es la igualdad entre hombres y mujeres que establece la Constitución".

"Urge avanzar en la igualdad económica entre hombres y mujeres, la mujer española gana menos que el hombre, tiene contratos laborales más precarios y una doble jornada laboral que se traduce en una reducción de su tiempo de ocio y tiempo libre, que a su vez incide en su estado de salud", rechazó Torres, para quien la salida de la crisis "es difícil para todos, pero de forma sensiblemente mayor lo está siendo para las mujeres".

La vicesecretaria general de Igualdad repasó algunos datos para sustentar estas afirmaciones, como que la tasa de actividad de las mujeres se encuentra 12 puntos por debajo que la de los hombres, con lo que "el desempleo en nuestro país, en nuestra región y en nuestra provincia tiene rostro de mujer". Pero es que la precariedad es la nota habitual en las que trabajan, con un 66,97% del total del porcentaje de empleo temporal realizado por mujeres, o un 15% menor en el porcentaje de mujeres con contrato indefinido a tiempo completo.

Amparo Torres trasladó otros datos, como que el 84,04% de las excedencias por cuidado de familiares son solicitadas por mujeres, que el 92,63% de las excedencias por maternidad o paternidad son pedidas por mujeres o que sólo hay un 1,28% de permisos compartidos entre ambos progenitores, el 0,96% en Castilla-La Mancha.

Por último, la vicesecretaria general de Igualdad analizó la última Encuesta de Estructura Salarial del INE, que pone de manifiesto que el salario promedio anual femenino en 2015 fue un 23% inferior al de los hombres y que la ganancia media anual por ocupación es inferior en un 18,8% en el caso de las mujeres, aún desempeñando un igual cargo.