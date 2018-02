Jello Biafra, Powerflo, Frank Carter, Tremonti y Angelus Apatrida completan el Resurrection Fest 2018

Miércoles, 21 febrero 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

En esta última tanda se suman Jello Biafra con The Guantanamo School of Medicine, así como el nuevo supergrupo Powerflo, que cuenta con Sen Dog de Cypress Hill, Billy Graziadei de Biohazard, Roy Lozano de Downset, Christian Olde Wolbers, ex de Fear Factory, y Fernando Schaefer de Worst.

También se apuntan Frank Carter & The Rattlesnakes, Tremonti, Crowbar, Angelus Apatrida, The Bronx (en lugar de Voodoo Glow Skulls, que se caen del cartel), Basement, The Baboon Show, Oceans Ate Alaska, The Contortionist, Adrenalized, Virgen, Hongo, Now I Am, Kathaarsys, Purpura y tres bandas tributo: Abaixo Cu Sistema (System of a Down), Seek 'em All (Metallica) e Hybrid Park (Linkin Park).

El próximo 1 de marzo a las 23:59 el precio del abono de 3 días subirá a su precio final, y pasará a valer 139 € + gastos. Las entradas sueltas para la fiesta de presentación, las acampadas de pago y mucho más se anunciarán en breve también. Toda la info está en www.resurrectionfest.es.

El cartel del festival gallego está encabezado este año por Kiss, Scorpions, Prophets of Rage, Ghost, Megadeth, Stone Sour, Ministry, At The Gates, Anti-Flag, Paradise Lost, Overkill, Alestorm, Sick of It All, Exodus, Wolves In The Throne Room, Zebrahead, Riot Propaganda y God is an Astronaut, entre otros muchos.