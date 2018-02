"Estoy muy agradecido a Cuenca por la acogida que le ha dado a mi música"

Miércoles, 21 febrero 2018

ENTREVISTA AL DIRECTOR Y COMPOSITOR MUSICAL JOSÉ VÉLEZ

Cuenca | Rafael Torres



José Vélez, compuso la marcha Mesopotamia para la V. H. de Ntro. Señor Jesucristo Resucitado y María Santísima del Amparo en el año 2014, sus composiciones musicales gozan de gran predicamento en el espacio nazareno conquense. José Vélez, acepto de buen agrado contestar al diario digital eldiadia. es de cómo fue su vuelta a la ciudad de Cuenca en esa cita tan especial para los nazarenos conquenses.



¿Cómo surgió la idea de dirigir usted junto al director titular de la Banda de las Cigarreras?



El presidente de la Junta de Cofradías, Jorge Sánchez Albendea, se puso en contacto conmigo para comunicarme la contratación en este concierto de la Banda de Música "Las Cigarreras" de Sevilla, y conocer mi disponibilidad para asistir al mismo como director invitado para dirigir alguna de mis composiciones junto a su director titular.



¿Había dirigido usted a está formación musical alguna otra vez?

No. No había tenido la oportunidad. Esta fue la primera vez y, la verdad, la idea me complació desde el primer momento.

¿Conocía usted a la Banda de Música María Santísima de la Victoria?

No en directo, pero sí que había visto y escuchado varios vídeos y grabaciones de esta magnífica Banda de Música, la cual merece mis máximos elogios.

Este concierto es una de las citas más esperadas por los nazarenos conquenses pues es el punto de inicio hacia la Semana Santa. ¿Cómo lo preparó?

Realmente, el repertorio lo preparó su director junto con algo de asesoramiento de la JdC. En mi caso, hice un pequeño ensayo antes del concierto, pero el repertorio se lleva estudiado de casa.

Es conocedor del agrado que sienten los nazarenos conquenses por sus obras musicales. ¿Qué siente como compositor cuando observa que son apreciadas en la comunidad nazarena de toda España y por supuesto en la ciudad de Cuenca?

Es evidente que una gran satisfacción ya que a todo autor le gusta que su obra, salida a la luz tras mucho tiempo de trabajo, encuentre eco en el público, y más cuando hablamos a nivel nacional e incluso fuera de España. Estoy muy agradecido a Cuenca por la acogida que le ha dado a mi música.

¿Tiene previsto estrenar otra marcha procesional para la Semana Santa de Cuenca?

No, de momento. Me han salido demasiados compromisos en este aspecto que creo no podré satisfacer.

Sus marchas cómo "El Evangelista", "Jerusalén" y recientemente "Mesopotamia" son muy apreciadas por los amantes a las marchas procesionales. ¿Qué le inspira para componerlas y qué quiere usted transmitir en ellas?

Una procesión es una recreación, a través de distintos pasos, de la vida, pasión y muerte de Jesús. Yo intento, a través de la música, trasladarnos a la época y tierra donde vivió. Como si de una película de su vida se tratase. El secreto de su éxito, si es que hay alguno, es que he tenido la suerte de que mi inspiración haya coincidido con el gusto de muchas personas.

Pero usted no sólo compone marchas procesionales, también hace otro tipo de estilos musicales. ¿Puede poner algún ejemplo?

Bueno, en realidad antes de componer marchas de procesión ya había compuesto varios pasodobles ("Fidelidad", "Albero", "Constancia", etc), himnos y obras de concierto. Alguna como "Fantasía Cordial", fue elegida obra obligada para algunos certámenes de bandas de música. Con "El Evangelista", mi primera incursión en este género procesional, y debido a su gran aceptación, me motivé a seguir componiendo alguna marcha más, compaginándolas con otras composiciones y arreglos.

¿Recuerda cómo fue el estreno de la marcha de Mesopotamia en Cuenca en el año 2014, que sirvió para conocerlo a usted en persona en la iglesia de San Esteban con la Banda de Música de Cuenca, en los decanos Conciertos procesionales organizados por la hermandad del Huerto de San Esteban?

Ciertamente fue muy emotivo porque iba a mostrar al público la marcha que había dedicado a una de sus Hermandades, y a la vez sentía un poco de nerviosismo por ver la reacción del mismo. El encontrar esa iglesia tan llena de público para escuchar un gran concierto, con tres estrenos más, de la Banda de Música de Cuenca organizado por la Hermandad del Huerto me impresionó y sorprendió gratamente.