La cara amable del régimen (Francisco.J.Carrasco)

Miércoles, 21 febrero 2018

OPINIÓN | Francisco.J.Carrasco

Es sin duda una de las irrupciones más sorprendentes en la política conquense, sin que en realidad sepamos muy bien por qué: María Lidón Lozano. Quienes creían que con su nombramiento como Subdelegada del Gobierno se recuperaba un perfil más profesional del cargo tardaron poco en darse cuenta de que estábamos ante una nueva operación de marketing político. De repente, la subdelegada del Gobierno se convertía en la sombra de Benjamín Prieto, recorriendo la provincia para hacer acto de presencia, regalar sonrisas y no abrir la boca, en actos oficiales y en actos del PP.



La escandalosa carencia de líderes creíbles en el PP, el descrédito y la división entre la capital y la provincia, y la antipatía manifiesta entre el sector duro del Ayuntamiento de la capital con el aún más duro presidente de la Diputación Provincial, elevaron a María Lidón Lozano a la categoría de fichaje estrella y ésta ha aceptado su papel con entusiasmo, lo que además de alimentar su autoestima, le exime –al parecer- de cumplir su más importante obligación: defender los asuntos de la provincia ante el Gobierno Central.



Cuando tomó posesión, dijo: “Inicio esta nueva etapa con la firme determinación de dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos, abriendo las puertas de la Subdelegación a todos los conquenses y con sincera vocación de servicio público”.



Es triste, pero en pocos meses, resultó que el rostro emergente del PP en Cuenca se convertía, a las órdenes de Benjamín Prieto, en otro lastre para una provincia que necesita como agua de mayo más inversiones y menos sonrisas. En otra defensora de la idea de que que esta ciudad y esta provincia se ganan con ahorrar dinero en las inversiones y donar una parte para las fiestas de los pueblos.



Lidón Lozano tiene que dar explicaciones a la sociedad conquense, allí donde vaya, de por qué el Gobierno Central sigue alimentando el expolio del agua del Tajo y del Júcar. Por qué sigue suspendida “a divinis” la Autovía Tarancón-Guadalajara, por qué no han hecho nada por solucionar el asunto de las licitaciones del servicio de autobús en la provincia, por qué sigue disminuyendo la plantilla de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en nuestra provincia, o por qué no se amplían los medios para la Justicia en la misma medida en que sí se hace en otras provincias. No la hemos oído pronunciarse acerca del ATC, del retraso en los pagos de las becas dependientes del Gobierno a la Universidad regional, ni de por dónde andan los fondos compensatorios por el Trasvase, ni por qué el Gobierno de España castiga a los regantes de la Mancha. Y sobre todo, para alguien que aspira a asumir responsabilidades de representación y gestión en Cuenca, cuándo y dónde piensa dar un paso adelante en defensa de esta provincia.



De momento, sabemos que su amabilidad y buen talante le vienen bien a Benjamín Prieto para limpiar su propia imagen de ejecutor de las políticas de castigo a Cuenca por orden de Cospedal. Pero la representante del Gobierno de España en Cuenca no puede seguir poniendo sonrisa al permanente ninguneo a nuestra provincia por parte de Moncloa. Ella es la responsable, por ejemplo, de que las obras del helipuerto de Tarancón, una importante dotación sanitaria para la comarca, se hayan visto retrasadas más de un año porque el Gobierno de España no aportaba un informe preceptivo. Pero no se puede vivir eternamente de la sonrisa, cuando en Cuenca hacen falta tantas cosas. Empezando porque la derecha deje de considerarla un cortijo al que traer la basura nuclear que nadie quiere, y olvidarse al mismo tiempo de infraestructuras tan importantes como las autovías de La Alcarria (Tarancón-Cuenca) o la de Cuenca-Teruel.