El Ibex se deja un 0,73% arrastrado por los malos resultados de Iberdrola

El Ibex ha llegado a perder los 9.800 puntos por momentos, aunque la apertura alcista al otro lado del Atlántico le ha ayudado a suavizar la caída. Finalmente ha cerrado en los 9.823 puntos tras perder un -0,73%. Una de las claves ha sido el desplome del 4% por parte de Iberdrola, que es la cuarta empresa con mayor peso del selectivo.

De hecho ha sido el Ibex el peor de entre los principales índices europeos. La cuarta caída consecutiva del euro frente al dólar (en el nivel de1,23) ha hecho que las caídas se hayan limitado al -0,36% para el DAX alemán y que incluso el CAC francés haya cerrado en verde (+0,23%), en este caso favorecido también por los resultados de Orange y Accor. Por su parte, el FTSE londinense se ha anotado una subida del 0,48%.

En EE.UU. las bolsas de Wall Street se reponen de los retrocesos de ayer con subidas cercanas al 0,50% de media. De cerrar así estaríamos hablando de siete subidas en las últimas ocho sesiones, de manera que parece claro que el sentimiento inversor se ha recuperado en EE.UU. El Nasdaq cotiza en máximos de tres semanas y el S&P está a menos de un 5% de revalidar máximos históricos.

El único factor que podría truncar sus aspiraciones en el día de hoy son las actas de la Fed que se publican a dos horas del cierre. En ellas se tratarán de buscar pistas sobre el proceso de subida de tipos. Sin embargo, cabe recordar que esas actas reflejan la última reunión de la Fed en la aún era Yellen su máxima responsable; será incluso más interesante la comparecencia del nuevo presidente Jerome Powell en el Congreso este mismo viernes. Mientras tanto, el bono americano a diez permanece en el 2,90%.

A Iberdrola no le ha penalizado tanto la presentación de sus cuentas anuales si no la actualización de su Plan Estratégico 2022. En 2017 consiguió elevar un 8,7% los ingresos, lo que no se tradujo en una mejora del beneficio ya que el Ebitda se vio reducido en un 7,8%. La empresa ha venido a decir que la debilidad de su negocio en Reino Unido (Brexit e impagados) y España (menor generación de electricidad por sequía + riesgo regulatorio) no han podido ser compensada por las buenas noticias provenientes de EE.UU. (reforma fiscal) y Brasil (incorporación de la empresa Neoenergía). Y en el horizonte una posible subida de tipos que afectará en especial a las empresas más endeudadas. En este sentido, Iberdrola reconoce haber incrementado su deuda en más de 3.500 millones de euros durante el último año, de manera que la cifra ya supera los 32.800 millones.

En el resto de valores del Ibex han pesado los diversos cambios de recomendación de casas de análisis de prestigio. Por ejemplo, Siemens Gamesa se ha dejado un -1,71% después de que JP Morgan haya rebajado su recomendación a infraponderar, y Gas Ntaural ha perdido un -0,33% al rebajar Goldman su precio objetivo hasta los 22 euros. Por su parte, Bankia se ha anotado un 1,20% al elevarle UBS su recomendación hasta mantener.