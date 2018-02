Franco niega que las víctimas de violencia de género queden fuera del Plan de Empleo

Jueves, 22 febrero 2018

Igualdad

Así lo ha asegurado en una respuesta oral tras una pregunta formulada por la diputada del PP Pilar Martínez, quien cuestionaba la razón por la cual "se ha eliminado el acceso directo a las mujeres víctimas de violencia de género en la participación del nuevo Plan de Empleo" de la Junta.

En su cuestión, Martínez ha precisado que según la nueva norma aquellas víctimas que no estén apuntadas al paro no pueden acceder a este plan. "Usted sabe que antes tenían acceso directo a este tipo de planes. No puedo encontrarle ninguna justificación", ha añadido.

En la réplica, Franco ha dicho que "llama la atención esta observación cuando fue el PP quien dificultó el acceso de las mujeres a los talleres de empleo". "No fueron un colectivo prioritario. Ustedes redujeron los planes de empleo y no pusieron ni uno en marcha. Cero mujeres atendidas durante su legislatura", ha rebatido. "Todas las mujeres víctimas serán atendidas".

PREGUNTAS AL CONSEJERO DE SANIDAD

El diputado del PP Francisco Núñez ha pedido al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que cubra una plaza de radiólogo vacante en el hospital de Villarrobledo, cuestionando igualmente si "no ha pensado en dimitir" por ser "perjudicial para la salud de los castellano-manchegos".

En su respuesta, Fernández Sanz ha replicado que la plantilla que el PP planteaba para este hospital era de casi 100 profesionales menos. "Hoy ha vuelto a mentir y eso queda en su currículum".

A la pregunta de la diputada del PP Ana Guarinos sobre si el Gobierno regional tiene previsto romper el Convenio Sanitario con la Comunidad de Madrid, el consejero ha respondido que la Junta no ha hablado de ello y que si es cierto que se utiliza menos en la provincia de Guadalajara gracias a un PET que "funciona mejor que antes".

Guarinos también ha preguntado a Fernández Sanz sobre el incremento del personal sanitario en el Centro de Salud de El Casar (Guadalajara), a lo que el consejero ha dicho que el Gobierno está haciendo el mapa de recursos sanitarios de la provincia en el que está el municipio. "¿Cómo va a estar fuera?", ha indicado.

Asimismo, respecto a las agresiones a sanitarios en este Centro de Salud, a las que ha aludido Guarinos, el consejero ha indicado que el Ejecutivo castellano-manchego se ha personado en la causa junto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "cosa que no se hizo antes".

DEPURADORA EN SANTA OLALLA

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, también ha dado respuesta a la diputada del PP Carolina Agudo al respecto de cuándo se pondrá en marcha la depuradora de Santa Olalla.

En su pregunta, Agudo ha avisado a García Élez que si no la pone en marcha, "se estará consintiendo que muchos vertidos acaben en el Tajo". "A ustedes les da igual", ha afeado Agudo.

La titular de Fomento ha querido recordar que en la pasada legislatura fue el PP quien paralizó esta infraestructura. "Ahora dicen que les preocupa mucho esto. Su depuradora ya podría estar hecha", le ha respondido, aclarando que el proyecto "se está confeccionando y ya se han pagado más de 23.000 proyectos".