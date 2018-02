IU reclama al Gobierno de España a cesar su intento de coartar las libertades

Viernes, 23 febrero 2018

“Es una vergüenza que desde una ONG tan importante a nivel internacional nos hayan tenido que dar un tirón de orejas sobre las limitaciones de las libertades que hay en nuestro País”, declarado Inés Gómez, la responsable del área.

Este informe advierte que "En los últimos años se han disparado las condenas. En 2011, cuando ETA todavía mataba, hubo una condena por enaltecimiento del terrorismo. Del año 2011 al 2017 ha habido 76 sentencias condenatorias".

También se denuncia todo lo sucedido en Cataluña así como la condena de presos políticos y la brutalidad ejercida hacia las personas que fueron a votar.

El informe no deja indiferente a nadie, ya que trata temas como la restricción del derecho de las personas a manifestarse, la falta de protección "adecuada" a refugiados y migrantes o la creciente violencia ejercida contra las mujeres, siendo estas algunas de las principales conclusiones de Amnistía Internacional

También recoge información sobre la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra España por la devolución de dos personas desde Melilla a Marruecos en 2014; así como el caso de Cassandra Vera, tuitera condenada a un año de prisión por sus chistes sobre Carrero Blanco. A lo que Izquierda Unida quiere recordar que “hace muy pocos días tuvimos el ejemplo de la sentencia a tres años y medio de cárcel del rapero Valtonic y la retirada de la exposición fotográfica de Santiago Sierra en ARCO sobre presos políticos”.

“Pero parece que el Gobierno de M. Rajoy quiere imponernos el pensamiento único a fuerza de mordazas y penas de prisión ejemplarizantes sin que le tiemble el pulso”, han afirmado desde IU CLM.

Para continuar: “Lo que no sabe es que se encuentra frente a una mayoría social que no está dispuesta a agachar la cabeza, que está harta y que no quiere gobiernos ni leyes represivas”.

“No nos vamos a callar, vamos a seguir gritando las injusticias, la corrupción y la pérdida de derechos laborales, sociales y sanitarios”, Concluía Olvido Contento, miembro del área de Políticas Sociales de IU CLM