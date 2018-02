El Ibex 35 cierra la semana por debajo de los 9.900 puntos

Viernes, 23 febrero 2018

Bolsa

EMPRESAS | Victoria Torre, Self Bank

Inditex ha sido en gran medida responsable de la caída, ya que pondera un 10% en el selectivo y hoy se ha dejado nada más y nada menos que un -7,06%. Aunque en un primer momento parecía no haber una razón clara para los descensos, posteriormente se filtraba en el mercado una posible caída en ventas y en márgenes por parte de la textil.

Tampoco ha ayudado IAG (-5,19%), cuyo beneficio neto crece en 2017 un +3,5%, aunque no logra superar las previsiones del mercado a nivel operativo en el 4T.

Las compañías del sector energía, que venían de ser muy castigadas desde principios de año, están remontado el vuelo gracias a los últimos movimientos corporativos. Hoy Endesa ha subido un +2,27%, Gas Natural +2,15%, Red Eléctrica +2% y Enagás +1,94%.

También se respira una menor preocupación por una posible subida de tipos en Europa, de ahí que los bancos hayan quedado rezagados hoy: Sabadell -3,64%, BBVA -0,86%. CaixaBank -0,67%...

Almirall ha protagonizado una presentación de resultados un tanto peculiar, ya que inicialmente mandaba una información y posteriormente un comunicado en el que advertía que la misma se había enviado anticipadamente por error y que no permitía una interpretación completa de los resultados 2017 consolidados. Finalmente, la farmacéutica ha compartido un nuevo documento en el que se reflejan unos ingresos de 755,8 Mn€ (859,3 Mn€ en 2016) y un resultado neto normalizado de 27,1 Mn.

En el plano macroeconómico se han publicado referencias importantes, pero al quedar en línea con lo esperado estas no han sido capaces de cambiar el signo del mercado. A primera hora conocíamos el PIB de Alemania, que creció un 2,3% en el cuarto trimestre. Sí se ha situado algo por encima de lo esperado tanto las exportaciones (+2,7% vs +2,2% estimado) y las importaciones (+2% vs 1,4% estimado), confirmando el dinamismo del sector exterior.

Pero sin duda el dato al que mayor atención están prestando los mercados es a las cifras de inflación. En este caso, se confirma que el IPC de la zona euro cayó una décima en enero hasta el 1,3%. El dato subyacente, que excluye alimentos frescos y combustibles ha resultado ser del 1%, lo que confirma que la subida del petróleo está presionando al alza los precios del indicador general.

En el mercado de renta fija se ha producido un movimiento de capitales desde deuda periférica a deuda más consolidada como la alemana. Esto ha hecho que el rendimiento del bono alemán a diez cayese al 0,66% y que por el contario subiera el de países periféricos como España (hasta el entorno de 1,60%, por lo que la prima de riesgo se dispara por encima de los 90 puntos básicos).