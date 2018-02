La Negación de San Pedro cumple 25 años de su fundación

Asimismo, en esa Junta General, al Coro del Conservatorio de Cuenca, se le hará un reconocimiento por la interpretación en el estreno de 'Ter me negabis', tanto en la iglesia de San Miguel durante el pregón como en las escaleras de San Felipe en la noche del Miércoles Santo.

También en la Junta general del sábado 3 de marzo, se le hará otro reconocimiento a José Luis Muñoz (periodista) por el trabajo altruista desarrollado con esta hermandad durante los actos del XXV Aniversario de la Fundación.

En la misma línea se entregará diploma a las banceras de turno al cumplir 18 años y que constan como fundadoras en la Hermandad, Sara Muñoz Jordán y Laura Muñoz Alarcón.

Después de la Junta General, en torno a las 19:00 horas del sábado 3 de marzo, se inaugurará y bendecirá en la calle Pósito el mural del artista conquense Tomás Bux, con motivo del hermanamiento de la Cofradía con la Banda de Música de Cuenca.

Asimismo, el día 6 de marzo, a las 11:00 horas, en la sede de la Junta de Cofradías, se presentará a los medios de comunicación el cupón de la ONCE (convocatoria que realizará la ONCE) y que saldrá a la venta el Martes Santo. Donde la Ilustre y Venerable Hermandad tendrá el honor y el orgullo, gracias a la ONCE, de ser estandarte a nivel nacional de la Semana Santa de Cuenca declarada Interés Turístico Internacional en una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad.

El domingo día 4 de marzo a las 12:30 horas celebraremos la Solemne Función religiosa de esta Hermandad en la Iglesia de San Pedro (de la que se ha cursado saluda e invitación a Autoridades) con la actuación del Coro Sottovoce. Después de la función se presentará brevemente y se bendecirá los paneles informativos de los bajorrelieves y de la hermandad.