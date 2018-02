El Ciudad Encantada acusa el cansancio en los minutos finales y pierde contra el Logroño

Sábado, 24 febrero 2018

Balonmano: Liga Asobal

29-32. Segunda derrota consecutiva para el Liberbank en El Sargal, donde en la primera vuelta había ganado todos los encuentros. Los conquenses fueron de más a menos y, en la segunda mitad, cuando les flaquearon las fuerzas, no pudieron con los riojanos que tuvieron al portero Krupa a su mejor hombre.

El C.B. Logroño asaltó en El Sargal. 29-32 ganaron los riojanos a un Liberbank Ciudad Encantada que remó hasta el final poniendo coraje y corazón ante su rival y el cansancio acumulado, pero que no pudo con los de Jota González. Eso sí, el goalaverage será conquense, pues en la primera vuelta los de Lidio Jiménez ganaban por cuatro goles.

Y de cuatro goles llegaron a ir ganando mediada la primera mitad tras una puesta en escena muy seria. Bien en defensa y portería, como siempre, y Rafa López dinamizando el ataque dando fluidez al equipo haciendo olvidar al lesionado Xavi Castro. Jota pidió tiempo muerto y los visitantes reaccionaron para irse al descanso con empate (16-16). Las espadas estaban en todo lo alto y, dada la igualdad, todo apuntaba a que el encuentro se resolvería como ocurriera frente al Ademar, por detalles.

El Liberbank comenzó bien, pero a medida que pasaban los minutos, las rotaciones y la calidad del Logroño se dejó notar. Tomaron su primera ventaja y el Ciudad Encantada perdonó el empate en un doble lanzamiento de Alves y Doldan, este en seis metros, con paradas de Krupa, el mejor de los franjivino. Se fueron a tres los de Jota, pero no bajó los brazos el Ciudad Encantada que llegó a colocarse a un gol a menos de dos minutos. No acertaron y Chiuffa, de penalti, sentenció el choque. 29-32. Atacó Logroño para intentar igualar el goalaverage porque perdió en la primera vuelta por cuatro, pero no pudo ser. Derrota y el Ciudad Encantada que se queda con 19 puntos.

Consulta las estadísticas del partido: http://asobal.es/estadistico/estadistica_generica.php?id_partido=3280