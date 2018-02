La noche ha dejado de ser joven (Por Fermín Gassol Peco)

Sábado, 24 febrero 2018

Suena la llave en la cerradura, una linterna se enciende en la cama, son las seis de la mañana, por fin podemos dormir tranquilos.



Para aquellos padres que tienen hijos en edades comprendidas entre los quince y veinte y pocos años,la escena con que doy comienzo a este breve artículo les resultará demasiado familiary nunca mejor dicho.



La noche es joven, viejo y paradójico dicho. La noche, ese momento en el que todo parece descontrolarse, llena de hechizos, tiempo durante el cual las reglas y leyes parecen quedar abolidas. Es el momento de transgredir normas y comportamientos, de no ser menores ni mayores, es el tiempo de creerse más libres…de los demás, que no desí mismos; es el momento de ignorar el duro trajín diario de la vida.



El disparate de los llamados botellones mezclados con otras cosas son un ejemplo de lo que digo, pero no el único en modo alguno, aunque sí en las consecuencias. La noche ya no es tan joven…que a fuerza de usarla tanto, de manera tan desmedida, se ha convertido en una vieja amenazante y peligrosa que ha dejado de quereros.



La noche ya no es tan joven, pero la culpa no es de ella, sino de quienes la utilizan y os utilizan para sus oscuros negocios. La culpa no es de ella, que lleva muchos siglos siendo oscura.La vida…convenceros…es otra cosa, más dura sin duda, pero mucho más natural, clara y positiva. La noche ha dejado de ser joven