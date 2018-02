El Hospital Virgen de la Luz de Cuenca inscribe a más de un millar de niños en el Registro Civil

Domingo, 25 febrero 2018

Sanidad

Cuenca | ELDIAdigital

Más de mil recién nacidos han sido inscritos ya en el Registro Civil por vía telemática desde el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, gracias al servicio que el Gobierno de Castilla-La Mancha puso en marcha en el centro sanitario en el mes de diciembre del año 2015.



Esta cifra de un millar de inscritos, que se ha superado en el mes de enero de 2018, supone que han hecho uso de este servicio más de un 60% de las familias de los niños que han nacido en el Hospital conquense ya que en este periodo se han superado los 1.760 nacimientos.



Desde el 1 de diciembre de 2015 los progenitores o sus familiares pueden realizar si lo desean este trámite en el propio Hospital Virgen de la Luz, en la planta baja del edificio del Policlínico. Una vez realizada la inscripción el personal administrativo remite los datos a través de vía electrónica, después de haber identificado al recién nacido y haber comprobado su filiación.



Entre la documentación que se precisa para proceder a la comunicación telemática del nacimiento se encuentra un documento acreditativo de la identidad de la madre y el certificado médico del alumbramiento. Además es necesario también el DNI o documento identificativo del padre o progenitor no gestante, así como el libro de familia o documento que acredite el matrimonio.



La única condición para inscribir a los niños en cualquier Registro Civil del país es que los dos progenitores del bebé que ha nacido en el Hospital de Cuenca se encuentren empadronados en ese municipio. Si solo uno de ellos se encuentra empadronado en esa localidad, tendrán que acudir al Registro físicamente para formalizar la inscripción y no podrá hacerse por vía telemática.



Es muy importante que si la inscripción no se inicia en el propio Hospital y se quiere realizar el registro en otra localidad diferente a la del nacimiento del bebé, los padres deben acudir a la oficina del centro sanitario para que les formalicen en el certificado de nacimiento una diligencia como que el registro no se ha iniciado en Cuenca, porque si acuden al Registro Civil de su localidad sin ese sello, no podrán formalizar la inscripción.



En este sentido, desde la Oficina de inscripción del Hospital realizan una búsqueda activa de este tipo de familias que han tenido su bebé en el Virgen de la Luz y que no ha pasado por la oficina ni para inscribir al niño ni para que conste la diligencia de no haber iniciado la inscripción, con el fin de facilitarles las gestiones y evitar que tengan que regresar al Hospital hacer constar esta circunstancia.



También se facilitan los trámites para la inscripción en los matrimonios que no se encuentran casados o su situación legal es de pareja de hecho. En estos casos la ley obliga a los dos progenitores a acudir al Juzgado para la inscripción, sin embargo si lo hacen en el Hospital tanto el padre como la madre tienen más facilidades para la firma de la solicitud.



Desde la oficina que se encarga de la inscripción por vía telemática en el Hospital “Virgen de la Luz” destacan la satisfacción de los padres de poder utilizar este servicio en el propio centro sanitario e indican que además se han convertido en un servicio de información y ayuda a los progenitores ya que si no se puede realizar el registro en el propio hospital se les informa de la documentación que precisan para inscribir al bebé en el Registro Civil y prácticamente tienen contacto con todos los padres de los niños que nacen en el centro sanitario.