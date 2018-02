Las manos de José Luis trasforman el hierro en pasos de Semana Santa

Domingo, 25 febrero 2018

Semana Santa

Cuenca | Rafael Torres

Martínez, ha reunido para su vigésima séptima exposición en solitario un total de 57 piezas que hacen toda una panorámica de los pasos que componen la Semana Santa de Cuenca. Realizadas en piedra, madera, y en acero corten, una aleación de acero con níquel, cromo, cobre y fósforo unido al materia fundamental de sus obras, el hierro, bien encogido, fruncido, rasgado o combinado con el fuego a base de soplete y muchas horas al rojo vivo. Utilizando también los colores.

Desde distintos ángulos del claustro catedralicio y en la distancia corta se puede notar en todas sus creaciones el movimiento que ha querido grabar el autor a su obra, como si estuvieran desfilando sus creaciones nazarenas por las angostas calles de la ciudad vertical. Una exposición con fuerza y personalidad. Un trabajo con sello de identidad propio sin lugar a dudas.

José Luis, consigue que un material duro y austero como es el hierro, aparentemente indomable y desobediente, abocado sin más a un forzosa rigidez y falta de expresividad en su aspecto exterior, adquiera en sus manos una viveza asombrosa y una distinción que emociona y satisface a su observador.

José Luis Martínez, ha declaro a eldiadigital.es : “que ha realizado esta exposición porque como un enamorado de la Semana Santa que es, observaba que faltaba hacerla en hierro. Ya estaba expuesta en acurela, en óleo, en tela pero no en hierro, me dijeron que estaba 'chalao', pero cuando la vieron terminada no pensaban lo mismo".

También me he decido a hacer carteles de Semana Santa, en hierro con la idea de algún día presentarlos al concurso de carteles de Semana Santa. ¿Por qué no un año un cartel en chapa que represente la Semana Santa? Me preguntó yo, dice José Luis”.

José Luis con esta nueva exposición ha conseguido de nuevo sorprender a los conquenses y por su puesto a los visitantes, que dudan que estas obras sean hechas en hierro. Su colección personal de pasos de Semana Santa está causando admiración y muchos halagos. A la que le falta según su autor los segundo pasos de cada hermandad. “Ya estoy pensando como voy hacer el nuevo paso de la nueva Hermandad de Ntra. Señora de los Dolores y las Santas Marías”.