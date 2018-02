No hay que hacer política con las pensiones (Julio Magdalena Calvo)

Domingo, 25 febrero 2018

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una comparecencia pública al término de la reunión del Consejo Europeo en Bruselas, ha instado a los diversos partidos a no hacer política con el sistema público de pensiones y ha subrayado que lo esencial es garantizar los recursos porque, de lo contrario, se estará "tomando el pelo" a los ciudadanos.



Tiene razón el presidente por dos razones fundamentales: una, porque de tomar el pelo a los ciudadanos, sabe un rato largo; y dos, porque los partidos de la oposición suelen caer en el defecto de hacer política con todos los asuntos que publiquen los medios de comunicación, con la sospechosa excepción de aquellos que verdaderamente preocupan a la mayoría de la ciudanía. Todos menos el suyo, como es obvio.



Porque ya me dirán ustedes que calado social tiene hacer política con la brecha salarial (no nos metamos en eso) o con Bárcenas, Caja Madrid, Gürtel, Púnica, Lezo, Valencia, Madrid (son únicamente cuatro ranas y de hace millones de años y, además, qué vamos a saber nosotros de otras provincias si somos diputados por Almería), o con el paro, la precariedad del empleo o el rescate a las autopistas deficitarias… o con otras menudencias por un estilo, y obviemos hacer política con , repito, con lo que verdaderamente preocupa a la mayoría de los ciudadanos.



Y como a mí me pasaba lo mismo que a ustedes, es decir, que de tanto oír la misma letanía, deseaba conocer los problemas reales que existen actualmente en España para hacer política con ellos, he recurrido a la última encuesta del CIS llevada a cabo el pasado mes de enero, y los resultados de los 43 ítems, son los siguientes: 1º, el paro (40,5%); 2º, la corrupción y el fraude (15,6%); 3º, los políticos/as, os partidos y la política en general (10,5) y 4º, los problemas de índole económica (7,1%), y ¡mira tú por dónde! coinciden con los insustanciales que había apuntado más arriba.



Pero entonces esta constatación quiere decir que el señor Rajoy no lleva razón en lo que dijo -se preguntará alguien, extrañado de que el presidente cometa tamaño desliz-. No en absoluto, es que se refería a que si los partidos políticos dedican todo su tiempo y esfuerzo es agrandar, tergiversar e, incluso, inventar problemas donde no los hay con el único propósito de desgastar al gobierno, poco están haciendo para ayudar a solventar los problemas reales de la gente, olvidando que los españoles somos muy españoles y mucho españoles y lo van a pagar en las urnas, porque ¡es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde! Y no me hagan política con esto, que les veo venir