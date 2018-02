O'funk'illo: "En España tenemos variedad para hacer un millón de himnos distintos"

Domingo, 25 febrero 2018

#DontStopTheMUSIC

MÚSICA | Judith Mateo

"Repasamos nuestra discografía con un montón de amigos y hemos tenido la suerte de que todos nos han dicho que sí a la primera", bromea con Europa Press el vocalista del grupo, Andreas Lutz, quien ya más en serio admite que ha sido "un camino bastante largo, que da para un libro bien gordo".

Y aún añade: "Cuando llevas tantos años lo que te sorprende es que sigamos ahí haciendo lo que nos gusta y lo que nos da la gana siempre. Ya es suficiente logro, porque nos ha pasado de todo... Cosas buenas, en su día también cosas malas, pero hemos aprendido mucho y ahora mismo estamos en un momento glorioso".

No exagera demasiado Andreas, pues lo cierto es que O'funk'illo están encadenando conciertos con entradas agotadas en salas de todo el país, al tiempo que reciben llamadas de multitud de festivales. "Tenemos por delante muchos planes, hay futuro, esperanza y rock n roll", lanza entre risas el vocalista.

COLABORACIONES

Este buen momento de la banda, que completan Pepe Bao (bajo) y Javi Marssiano (guitarra), se debe a diversos factores, como por ejemplo, según plantea, a que "hay un montón de gente joven que se apunta a los conciertos y se suma los fans de toda la vida". Además, ahora tienen como 'management' a Spyro Music, por lo que "por primera vez en la vida" tienen una oficina en su Sevilla natal y no tienen que "hacerlo todo por teléfono".

"Se nos ocurren ideas y las ponemos en marcha a los dos días", asegura, para acto seguido explicar que precisamente así surgió este recopilatorio en el que aparecen .Alba Molina, Antílopez, Astola y Ratón, Brigi (Koma), Capitán Cobarde, El Canijo de Jerez, El Drogas, El Sevilla (Mojinos Escozíos), Gordo Master, Javier Ojeda (Danza Invisible), José Valencia, Juanito Makandé, Lamari (Chambao), Lin Cortés, Mart (Estirpe), Miguel Campello, Nita (Fuel Fandango), Pablo Nicasso (La Jungla), Pablo Márquez (Jammin Dose), Pepillo Tabletom), Raimundo Amador, Rozalén, Sfdk, Shotta, Tomasito, Tote King, Vikingo MD (Narco) y Viktor (Brutal thin)

"Empezamos a llamar a la gente y de verdad que todos respondían que sí a la primera. Esto nos ha dado mucha vitalidad porque nos hemos dado cuenta de que el grupo también es importante para muchos artistas de diferentes generaciones, más mayores y también más chicos. Y es que este es nuestro patrimonio y nuestro legado, ni más ni menos", destaca.

PLANES DE FUTURO

Ahora que el grupo ya ha celebrado todo lo hecho hasta ahora, es momento de mirar hacia el futuro. Eso lo tienen muy claro, pues adelanta Andreas Lutz que ya tienen "un nuevo disco en camino, que estará en la calle seguramente en menos de un año". "Con este celebramos y con el siguiente nos ponemos ya las pilas del todo", remacha.

También es momento de volver a la carretera, tanto para conciertos propios en salas como en festivales, incluso tanteando la posibilidad de ir por vez primera a Sudamérica: "Queremos ir a Sudamérica, nos escribe mucha gente continuamente de Argentina, Chile, México, Venezuela... Querríamos montar algo y hacer una visita por lo menos. A ver si cae esta vez".

Muchos proyectos para una banda con dos décadas a sus espaldas, a pesar de lo cual están lejos de sentir el cansancio. "Al final esto es cuestión de ganas", resume el vocalista, quien además subraya con convencimiento: "La carretera sin ganas es durísima. Sigue siendo duro irse de gira, pero cuando las cosas van saliendo bien te compensa".

"Estoy loco por el siguiente bolo. Tengo claro que quiero estar en la música hasta que reviente. Si lo tienes claro es un poquito más fácil, aunque sencillo tampoco. Mi sueño es tener una autocaravana y marcharme los veranos de concierto en concierto con la familia. Pero seguiré como Lemmy hasta que reviente, como dice mi colega y mi hermano Toteking", indica.

HIMNO DE ESPAÑA

Como músico itinerante que ha recorrido infinidad de veces toda la geografía española, tiene claro Lutz que "en España tenemos variedad para hacer un millón de himnos distintos", en referencia a la controversia generada por la versión con letra del himno español interpretada por Marta Sánchez.

Y por eso recalca: "Al que le guste el himno, que le guste, pero yo veo demasiado miedo al cambio. Yo que voy girando, vengo de Cataluña, ahora voy al País Vasco y luego a Galicia y pienso 'pero si es que esto es una maravilla'. Lo que noto es mucho miedo al cambio y precisamente por no cambiar estamos en desunión, a pesar de que hay muchas más cosas que nos unen de las que nos separan".

"Hay mucha manipulación y mucha tontería. A veces tienen que cambiar ciertas cosas, no solo se trata poner cierta letra a una melodía de un himno. Es mucho más que eso", argumenta, para luego rematar: "Aquí no cambia nada por tanta tontería, por mucha torpeza y por mucho mafioso que lo que quiere es que todo siga igual para seguir hinchándose. A mi me tratan bien en todas partes, como bien en todas partes y me lo paso bien en todas partes. Y voy con mucho respeto a todos los sitios porque no es solo cómo te reciban, sino también como llegues tú".